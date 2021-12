Apenas cuatro días después de que Pablo Casado participara en la manifestación convocada por la plataforma Justicia Salarial Policial (Jusapol) en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que ultima el Gobierno, el líder de los populares volverá a dejarse ver junto a los agentes este miércoles en el 12º Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP). De hecho, el jefe del PP tomará la palabra en el cónclave, que arrancó este martes en Toledo bajo el lema “Juntos defendiendo tus derechos”.

Casado ha sido invitado por el SUP para clausurar una convención marcada por la reforma de la conocida "ley mordaza" que planea el Ejecutivo junto a sus socios. La limitación de seis a dos horas del tiempo del que dispondrá la Policía para las identificaciones en comisaría, la proporcionalidad de la multas en función de la renta y a la edad del sancionado o la no obligación de comunicar la celebración de manifestaciones que no estuvieran planificadas de antemano son solo algunas de las modificaciones que los sindicatos de las Fuerzas de Seguridad reprochan al Ejecutivo de Sánchez.

De esta forma, Casado volverá a dejarse ver junto a las reivindicaciones de los sindicatos de policías y asociaciones de guardias civiles, tras pedir este sábado la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska y asegurar que llevará la reforma "inmediatamente al Constitucional" si finalmente se aprueba. A la movilización acudieron más de 130.000 personas, y también estuvieron presentes otros pesos pesados de la formación como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

El SUP elegirá a su líder

Estos días de debate también servirán para determinar si Mónica García sigue al mando de la Secretaría General del SUP, tal y como ella misma ha reconocido a los periodistas este martes antes del comienzo de la sesión. La cabeza de la Ejecutiva, ha señalado que harán "lo que los delegado decidan y la organización desee", aunque piensa que "la Ejecutiva es fuerte" por dos pilares fundamentales: "veteranía y juventud".

Además, en el marco de la reforma de llamada 'ley mordaza', la actual secretaria ha advertido de que el SUP hará "todo lo que esté a su alcance" para que esta reversión "no vea la luz". A lo que ha añadido que, por parte del Ministerio del Interior, "hay una falta de respeto" a la labor de los policías. Por eso, ha dicho, "exigimos que se nos defienda" por que los que "deben velar por nosotros ponen en tela de juicio nuestra actividad profesional".