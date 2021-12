La Metròpolis Barcelona accelera la transformació digital

Si les gestions es poden fer en format digital és molt millor que si es fan en paper. No només per raons de sostenibilitat, sinó d’eficàcia, rapidesa, transparència i per a una millor optimització de recursos.

Des del 2014, l’AMB impulsa diverses polítiques de transformació digital per a convertir-se en una ciutat de ciutats ‘smart’, que pugui prestar serveis digitalitzats als 36 municipis que conformen l’àrea metropolitana de Barcelona.

Entre les diferents eines creades per aquestes noves tecnologies es troba la plataforma SmartAMB, que permet interconnectar a aquest organisme supramunicipal amb tècnics municipals i empreses contractistes, per tal d’intercanviar dades de gestions i comunicar la resolució d’incidències.

Des que es va implementar el 2014, la plataforma SmartAMB ha gestionat la resolució de 250.000 incidències.

Controlar el treball de l'AMB

"És una eina per tal que els ajuntaments puguin controlar dia a dia el treball dels tècnics de l’AMB", explica Txus Cruz, editor de continguts digitals de l’AMB. L’objectiu és garantir un sistema continu d’informació multidireccional i aplicar un millor ús de les eines digitals, agrega.

Els tècnics municipals poden conèixer la gestió d’espais públics com ara els parcs i platges que estan sota el control de l’AMB, així com detalls de la mobilitat urbana, l’estat de les parades dels autobusos de l'AMB i també la gestió i tractament dels residus.

3,05 milions d’euros ha invertit l'AMB per a impulsar la transformació digital

Els serveis que s'incorporaran

En una segona etapa s’incorporaran quatre serveis més. Un d’ells és el de cartografia, que permetrà comptar amb actualitzacions constants dels mapes dels municipis, i en diferents formats; com orto mapes, fluxos del trànsit o 3D.

Un altre és la gestió de les rondes metropolitanes, on els tècnics poden visualitzar en temps real les incidències i els inspectors poden decidir la ruta a seguir per a fer la seva tasca. També la gestió dels rius, més concretament del curs del Llobregat, que és competència de l’AMB. I a més s’està treballant en la gestió digital de les obres públiques, un dels camps més complexos per la magnitud dels projectes involucrats en els municipis.

"La idea és arribar a totes les àrees que cobreix l’AMB, com la gestió de l’aigua i les accions al voltant de l’emergència climàtica", assenyala Jordi Pi, gestor de projectes de sistemes d’informació de l’AMB.

Canal de gestió entre l'AMB i els municipis

La plataforma SmartAMB està disponible per al personal de 35 municipis de l’àrea metropolitana. "Cadascun té assignat un portal propi", diu Cruz, qui puntualitza que la plataforma "visualitza les gestions de manera amigable". L’excepció és Barcelona, que compta amb les seves pròpies eines de control i gestió. "És com una intranet entre l’AMB i els ajuntaments", exemplifica el responsable de continguts digitals.

A més de presentar l’estat de les incidències registrades, la plataforma permet al personal dels municipis accedir a documents tècnics, mapes i diverses informacions addicionals "vinculades amb els assumptes que tenen oberts".

Finançament de les plataformes digitals

Aquest projecte s’emmarca en el Conveni FEDER que la Generalitat de Catalunya i l’AMB van signar l’any 2017 per a la gestió de projectes metropolitans dins del programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020 per a àmbits com les smart cities, la mobilitat sostenible, l’eficiència energètica o la recuperació i el foment del patrimoni natural, industrial i cultural.

La inversió total per a impulsar les eines digitals ha estat de 5,2 milions d’euros, dels quals l’AMB ha aportat 3,05 milions i els fons FEDER han finançat 2,15 milions d’euros.

Com es recullen les dades

La plataforma SmartAMB compta amb diversos canals per a bolcar informació. Poden ser els registres aplicats per inspectors o altres responsables sobre el terreny o a través de diversos sistemes de sensorització tecnològica. Aquests poden ser els dispositius que controlen el reg, el consum d’energia, els aparcaments, la mobilitat, els residus i el transport públic.

També es nodreix de sistemes d’informació geogràfica, meteorològica o d’olors, que en cas de detectar-se permet identificar la seva procedència i trajectòria per l’estat dels vents. «El que fa SmartAMB és agrupar un gran volum de dades i prendre decisions que ajuden al benestar de la ciutadania», assenyala Cruz.

El cicle de vida de les incidències. BLUEMEDIA STUDIO

A parcs i platges

Gràcies a l’aplicació SmartAMB, els inspectors dels parcs i les platges compten amb una poderosa eina per a gestionar les incidències. Aquesta també permet descarregar totes les incidències que estan en curs.

En cas de detectar una incidència queda registrada en l’aplicació, i quan es resol, tots els canvis queden assenyalats en la plataforma. En el cas dels parcs, la quantitat més gran es concentra en l’àmbit de la jardineria, amb 6.312 registres durant el 2020, "el doble que en 2019", indica Cruz; així com en les instal·lacions i el mobiliari.

Quant a les platges, hi ha 51 tipus d’incidències que poden quedar consignades, com a danys en les infraestructures i equipaments com a dutxes, plataformes, bancs o papereres. Des de la posada en marxa d’aquesta eina tecnològica en 2014 s’han comunicat 144.380 incidències en els 52 parcs metropolitans que estan monotoritzats, així com altres 96.395 a les platges que van des de Montgat fins a Castelldefels (excepte les de Barcelona).

L'univers digital de l'AMB a l'abast dels ciutadans

Cal aclarir que l’accés a aquesta plataforma es restringeix al personal de l’AMB i els ajuntaments, no a la ciutadania. Però l’AMB compta amb la plataforma SIAMB, un conjunt de webs, apps, webapps, sistemes de visualització, cercadors, dades obertes i diversos recursos d’administració electrònica que conformen l’univers d’eines digitals impulsades per l’AMB.

SIAMB és un altre dels programes per a avançar cap a l’administració electrònica, on destaca el projecte de la carpeta ciutadana. Aquesta zona serà un espai personal de cada resident on podrà, d’una manera transparent, accedir a totes les dades que li interessin sobre l’administració metropolitana.

En una primera etapa, podrà veure l’estat de les seves cites prèvies, les subscripcions a diversos productes digitals i la informació sobre formularis oberts (poden ser inscripcions a activitats, queixes o consultes davant els departaments d’atenció ciutadana). També podrà verificar les entrades a registre i consultar l’estat de les notificacions creades. En una segona etapa es posaran en marxa noves funcionalitats com la consulta dels tràmits electrònics.

Els tècnics disposen de la plataforma SmartAMB per resoldre incidències. JUAN PEDRO CHUET-MISSÉ

Webapps: la informació a un clic

Els ciutadans de l’àrea metropolitana compten amb diferents webapps a la seva disposició. Aquestes es fan servir com qualsevol app, però no cal descarregar-les dels canals de venda dels sistemes iOS i Android. Una d’elles és la webapp sobre aire metropolità, que permet conèixer si hi ha episodis de contaminació atmosfèrica i un mapa de mobilitat sostenible, entre altres eines.

Una altra és Infoparcs, on cada parc té la seva fitxa descriptiva juntament amb plans, punts d’interès, agenda d’activitats i maneres d’accedir.

La tercera és Infoplatges, que presenta dades com la geolocalització, el temps, la temperatura i l’estat de la mar, la velocitat del vent, els serveis i instal·lacions, etcètera. Aquestes webapps se sumen a les aplicacions per a mòbils com són AMB Mobilitat, App de naus i solars, AppTaxi, AMB o Aparcament metropolità. Des de l’1 de gener de l’any passat va haver-hi mig milió de descàrregues de les apps i webapps de l’AMB.