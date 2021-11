La relación de Kiko Hernández y Lydia Lozano ha vivido muchos altibajos en Sálvame. Han tenido buenos momentos, pero casi siempre ha sido normal ver cómo la periodista abandonaba el plató entre lágrimas después de los ataques de él.

Pero este martes, el tertuliano ha optado por darle todo su apoyo a su compañera y demostrar que en el fondo se quiere. Y lo ha hecho a raíz de las críticas que le han llegado a Lydia Lozano por el mercadillo solidario que montó para recaudar fondos para los afectados por el volcán de La Palma.

"Enhorabuena por el curro que has hecho. Te has dado un curro que la gente de La Palma tendría que estar muy agradecida", ha comenzado diciendo Kiko Hernández. "Cuando hacemos cosas mal, se nos reprocha. Pero cuando haces algo de lo que te sientes orgulloso de un compañero... Cuando yo vi las imágenes al día siguiente, de verdad... Hace tiempo que no me sentía tan orgulloso de este programa y de una compañera como Lydia Lozano".

Kiko Hernández dando explicaciones GTRES

Esas palabras han arrancado el aplauso del público y, como era de esperar, las lágrimas de una emocionada Lydia Lozano. Pero la historia no ha acabado ahí, ya que tras ese discurso, Carlota Corredera ha pedido explicaciones a Kiko de por qué no donó ropa al mercadillo. El colaborador, de repente, se ha visto arrinconado por todos sus compañeros.

El colaborador ha insistido en que no pudo donar nada por tener aún en cajas parte de su ropa debido a su mudanza del pasado verano. Pero, como no convencía al resto de colaboradores, ha acabado desvelando la conversación que había tenido antes de empezar el programa. "Yo me he ofrecido a ayudar a Lydia a hacer un segundo mercadillo. Yo se lo organizo todo. Este mercadillo ha demostrado que la gente te quiere, y que quiere vestir ropa de Sálvame".