AMP.- Els socis del Botànic rectifiquen i demanen regular la violència obstètrica en la Llei de Salut

Fa una setmana, Compromís i UP insistien a regular la violència obstétrica -conductes mèdiques que per acció o omissió atempten contra les embarassades- en la llei de violència masclista, mentre els socialistes advocaven per buscar una altra fórmula per a "no posar en qüestió la sensibilitat dels professionals" i deixar clar que no és una violència que només exerceixen els homes sobre les dones.

L'última esmena, registrada aquest dimarts pels socis de govern al límit de termini, substitueix a l'anterior que va provocar la dimissió de dos ginecòlogues d'hospitals valencians i el rebuig de la Conselleria de Sanitat i de col·legis i sindicats professionals.

Es tracta d'una de les propostes conjuntes dels grups del Botànic a la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat per a 2022, unes esmenes que es debaten en comissió en Les Corts a partir d'aquest dijous 2.

En concret, la nova esmena es limita a establir una nova secció i un nou article en la Llei 10/2014, de Salut de la Comunitat Valenciana, per a afegir que es garantiran les mesures proclius a combatre la violència obstètrica definida segons l'OMS.

Hores abans de registrar la proposta, en la roda de premsa després de la junta de síndics s'ha deixat entreveure que els socis acostaven postures. El portaveu de Compromís, Fran Ferri, ha defès que "el problema està" i s'abordarà "en un futur no molt llunyà" a Espanya, mentre la d'UP, Pilar Lima, ha reiterat que "davant qualsevol avanç feminista, sempre es troben resistències".

MÉS SANITARIS PER HABITANT

Al marge de la violència obstétrica, els socis del Botànic han presentat altres esmenes conjuntes en matèria de sanitat com ampliar progressivament les plantilles de facultatius en medicina familiar i d'infermeria en Atenció Primària fins a arribar a una ràtio mitjana que no supere els 1.300 i 1.500 habitants, respectivament, a atendre per cada professional d'aquestes especialitats.

També aposten per l'ampliació progressiva de les partides destinades a l'Atenció Primària fins que supose el 20% del pressupost de la Conselleria de Sanitat Universal.

SALUT BUCODENTAL I MÉS PSICÒLEGS

A més, quant a la salut bucodental, encarregaran un informe per a avaluar la necessitat de recursos econòmics i humans per a l'atenció bucodental.

Igualment, es proposarà l'ampliació progressiva de les plantilles de psicòlegs clínics fins que cada centre de salut de la Comunitat Valenciana tinga accés al servici de, almenys, un d'aquests professionals. També plantegen mecanismes procedimentals de coordinació entre el personal de psicologia clínica i el de psicologia generalista sanitària.