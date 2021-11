Diputació i Ajuntament de València col·laboren en projectes en col·legis i escoles de futbol femení

L'acord s'ha rubricat aquest dimarts en un acte que ha tingut lloc en la seu de l'ens social a l'Avinguda Suècia i la gespa de Mestalla, amb la participació del diputat d'Esports, Andrés Campos; el conseller del VCF i patró de la Fundació Joey Lim; el director general de la Fundació, Teo Swee Wei; Osvaldo Márquez, responsable de futbol inclusiu; els directors dels col·legis IVAF-Luis Fortich de València, Jordi Iranzo, i Madre Petra de Torrent, Mayte Rodríguez, dos dels centres integrats en el projecte educatiu i esportiu COR Blanquinegre, i els jugadors del VCF Inclusiu Josep i Mateo.

La col·laboració amb la Fundació del València CF es divideix en dos convenis de caràcter anual, el primer per un import de 60.000 euros per al desenvolupament de les escoles COR Blanquinegre en centres educatius de Primària i Secundària i centres de menors de diferents localitats valencianes. El segon conveni contempla una ajuda de 20.000 euros per a les escoles de futbol femení amb les quals treballa el VCF Dones.

En paraules d'Andrés Campos, responsable provincial d'Esports, aquest tipus de col·laboració "és més necessària que mai per a previndre l'exclusió social entre els joves, promoure l'esport des de la Igualtat i contribuir a l'impuls de projectes inclusius". En aquest sentit, "la Diputació seguirà recolzant a entitats com el València CF en el seu vessant social i el treball que realitzen en l'àmbit educatiu i la formació en valors a través de l'esport, en aquest cas el futbol".

Per la seua banda, el director general de la Fundació, Teo Swee Wei, ha agraït a la Diputació la implicació en la tasca inclusiva que realitza el València CF i ha assenyalat que el suport de la institució provincial "ha sigut, és i serà fonamental perquè el projecte de les escoles COR Blanquinegre beneficie a més persones i famílies". "L'objectiu és ajudar joves en risc d'exclusió social a través del futbol, incentivant-los perquè progressen tant en els estudis com en la seua integració en la comunitat a la qual pertanyen", ha explicat el responsable de la Fundació València CF.

El projecte COR Blanquinegre va nàixer en la temporada 2015-16 amb la ment posada en l'atenció a menors en un context social complicat. En coordinació amb el professorat de centres de Primària i Secundària de la província i centres de menors, cada escola compta amb entre 15 i 20 jugadors que entrenen setmanalment en funció del seu comportament i rendiment escolar.