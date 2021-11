Cs diu que l'equip de govern de València "discrimina" autònoms i microempreses en les ajudes per a crear ocupació

Pardo ha exigit que la Junta de Govern modificar la seua decisió perquè puguen presentar-se microempreses i autònoms amb menys de cinc treballadors i perllonguen el termini de presentació de sol·licituds, que acaba el 14 de desembre.

"L'equip de govern ho va aprovar en l'última junta de govern del passat divendres, però resulta que només poden presentar-se empreses i persones autònomes que a 31 d'octubre de 2021 tinguen, almenys, cinc treballadors o treballadores indefinits a jornada completa en la seua plantilla i hagen augmentat el nombre de persones des de l'1 de gener de 2020", ha afirmat l'edil.

En aquesta línia, el regidor de Cs apunta, en un comunicat, que "si la finalitat de la convocatòria és premiar la creació d'ocupació, no és de rebut deixar fora de les ajudes a nombrosos treballadors autònoms i microempreses que han creat ocupació estable durant la pandèmia, pel simple fet de comptar amb menys de 5 treballadors en la plantilla. Ens pareix una discriminació".

I ha afegit: "Advoquem per incloure com destinataris de les ajudes a tots els autònoms i microempreses que hagen creat ocupació estable durant la pandèmia, amb independència del nombre de treballadors total de la plantilla. Exigim que tinguen mirament amb aquests col·lectius tan afectats per una crisi que encara persisteix".