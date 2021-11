La Comunitat Valenciana es reivindica com a "destinació gastronòmica amb estrela" per impulsar "la remuntada emocional"

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha presentat aquest dimarts la iniciativa amb el president de Conhostur, Manuel Espinar. La xef Begoña Rodrigo ha exercit d'amfitriona en el seu restaurant La Salita (1 estrela Michelín i 2 sols Repsol), i també s'ha comptat amb la presència de Susi Díaz de la Finca (1 estrela Michelín i 2 sols Repsol) i Raúl Resino del Restaurant Raúl Resino (1 estrela Michelín i 1 sol Repsol); i la sumiller Manuela Romeralo del Restaurant Llisa Negra by Quique Dacosta. També s'ha convidat a periodistes gastronòmics, influencers especialitzats en gastronomia.

Francesc Colomer ha reivindicat "el paper de l'hoteleria, no només per la seua aportació al PIB, sinó per una necessitat de remuntada emocional".

'Comunidad Valenciana: destino gastronómico con estrella' reivindica "la grandesa, excel·lència, qualitat i distinció dels vins, gastronomia, productes de l'horta, del mar, i de tots els agents que fan que la Comunitat Valenciana siga una destinació culinaria de referència a nivell mundial", expliquen els seus impulsors.

La dieta mediterrània és "un dels pilars fonamentals de la cuina mundial". Dins d'ella, l'oferta de la Comunitat Valenciana es posiciona com "un dels seus majors exponents i els seus plats i productes agroalimentaris consoliden a aquesta regió com una destinació gastronòmica única".

Prova d'ells, recalquen, són els premis i reconeixements de l'hoteleria de la Comunitat Valenciana mostren la qualitat del sector. Així, la Comunitat compta amb 125 restaurants dins de la Guia Michelin 2020 (27 d'ells amb una o diverses Estreles), 66 fan el propi amb Sols Repsol i 38 disposen del distintiu Bib Gourmand.

A més, València acollirà el pròxim 14 de desembre la gala de les estreles Michelin 2021 en el Palau de les Arts, on es desplaçaran els màxims exponents d'aquest sector per a arreplegar els guardons gastronòmics.