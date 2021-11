AxSí critica "la poca transparencia" del alcalde de Vélez y lamenta que "no da los datos de las OAC"

Así, ha advertido de que "no me contesta a nada de los temas que le pedimos por derecho de información, ya que no quiere que sepamos la realidad de su gestión".

Pino ha lamentado, en un comunicado, que "llevo dos años pidiéndole al señor alcalde un montón de información, el cual no me ha contestado a nada, se cree en el derecho de entorpecer mi trabajo de oposición y que pueda fiscalizar al gobierno, pero no está dispuesto a que sepamos los datos de su gestión".

Por último, ha dicho al alcalde que "no me voy a aburrir, no voy a parar de trabajar por los vecinos de nuestro municipio, y con todas las trabas que me pone en el camino, conseguiremos dar soluciones a todos los problemas que podamos arreglar además desde la oposición".