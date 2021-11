Desallotgen la comissaria de Policia de Torrent després de l'explosió d'un transformador

L'incident s'ha produït sobre les 17.00 hores, quan s'ha confirmat l'explosió d'un dels transformadors principals d'edifici que ha provocat fum. Fins al lloc s'han mobilitzat cinc dotacions de bombers, que ho han donat per extingit a les 17.26 hores, a més d'una unitat del Servici Vital Bàsic (SVB).

La comissaria ha sigut desallotjada i els efectius han ventilat les instal·lacions. No hi ha hagut afectació a la resta de l'immoble no danys personals.

Segons precisen fonts policials, la incidència s'ha produït mentre l'empresa de manteniment realitzava treballs en un grup electrònic.