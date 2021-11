València acollirà els primers premis mundials de Cine de Turisme 2021 fora de Viena

El Comité Internacional de Festivals de Cinema Turístic (CIFFT) ha anunciat que la capital del Turia acollirà l'entrega dels seus guardons en una edició que suposa la primera vegada, en 33 anys, que els premis se celebren fora de la seua ciutat natal, Viena (Àustria).

València ha sigut nominada Capital Europea del Turisme Intel·ligent per a 2022 per la Comissió Europea, així com Capital Mundial del Disseny per a 2022 per l'Organització Mundial del Disseny (WDO).

"València està treballant intensament per posicionar-se com una destinació urbana, cosmopolita i autèntic. Estem treballant per promocionar-nos a través d'un contingut audiovisual molt atractiu, i que permeta identificar clarament els nostres trets més identitaris", ha el regidor de Turisme i Internacional de l'Ajuntament de València i president de Visit València, Emiliano García. Així, la ciutat ha rebut enguany 6 premis internacionals pel seu vídeo de València, Destinació del Sant Grial.

Els anomenats "Oscars del turisme" seran anunciats pel director de la CIFFT, Alexander V. Kammel, en llocs emblemàtics de València, on el seu llegat històric, artístic i cultural es desplega en espais arquitectònics que abasten des del gòtic fins a les tendències més modernes de l'arquitectura.

Per al director de CIFFT, Alexander V. Kammel, "ha sigut un verdader honor portar els Premis Mundials de Cinema de Turisme a València i celebrar el millor de la comunicació audiovisual en aquesta meravellosa ciutat. Sens dubte, és una fita important en la història de CIFFT".

MÀRQUETING DE VÍDEOS DE VIATGES

Per a obtindre el major reconeixement en el camp del màrqueting de vídeos de viatges, el títol de Millor Pel·lícula Turística del Món, més de 3300 vídeos turístics procedents de més de 90 països han competit en els diferents festivals de cinema de turisme que integren el Circuit CIFFT 2021.

Els Premis Mundials de Cine de Turisme anunciaran i reconeixeran oficialment les Millors Pel·lícules Turístiques del Món en 2021, és a dir, aquelles que lideren la Classificació CIFFT en sis categories temàtiques: Ciutats, Regions i Països Destinacions Turístiques; Productes Turístics; Servicis Turístics; i Vídeos Turístics Independents.

La iniciativa compta amb el suport principal de Visit València i està recolzada per l'OMT (Organización Mundial del Turismo), la ETC (Comisión Europea de Viajes), la CTO (Organización de Turismo del Caribe) y la CATA (Asociación de Promoción Turística de Centroamérica).