Les autoritzacions per a circular pel nucli històric de Castelló ja es poden tramitar en la web de Castelló Conviu

Les autoritzacions per a poder circular pel nucli històric de Castelló ja es poden tramitar a través de castelloconviu.castello.es, la nova pàgina web activada per l'Ajuntament de Castelló que arreplega la informació relativa al nou sistema de control d'accés al nucli històric a través del circuit tancat de televisió amb càmeres de reconeixement de matrícules (OCR).

El regidor de Mobilitat Sostenible, Jorge Ribes, ha explicat que hi ha dos tipus d'autoritzacions per a poder circular pel nucli històric, que es poden tramitar de forma senzilla, directa i accessible a través de castelloconviu.castello.es. Així, segons ha dit, la permanent la poden sol·licitar les persones residents, els usuaris de garatges i els titulars dels establiments comercials o despatxos professionals situats en la zona restringida, i la puntual es pot sol·licitar en el cas que s'haja de circular per algun carrer amb accés restringit de forma ocasional.

Amb una autorització no es pot circular per tots els carrers restringits al trànsit, ja que cada permís va vinculat a un circuit concret en funció, per exemple, del carrer i nombre de residència. En l'escrit d'autorització vé especificat el circuit pel qual cada vehicle autoritzat pot circular.

Existeixen alguns vehicles exempts d'obtenció de l'autorització, com són aquells destinats a servei públic, les motocicletes, ciclomotors, bicicletes i Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). Quant a les tasques de càrrega i descàrrega, se seguiran podent realitzar de 8.00 a 11.00 hores amb vehicles comercials sense necessitat d'autorització.

A més, es podrà sol·licitar autorització per a realitzar activitats de càrrega i descàrrega de proveïdors i repartiment a domicili de missatgeria o similars. La vigència de l'autorització serà d'un any.

Si és una urgència, i només en casos justificats, es podrà accedir a la zona sense autorització prèvia. Per a açò, s'ha de comunicar al Centre de Control de Mobilitat de l'Ajuntament el motiu i la matrícula del vehicle amb el qual s'accedeix, per correu a castelloconviu@castello.es o per telèfon al 964355154; i posteriorment s'ha d'aportar en el termini màxim de 48 hores la justificació de l'accés via correu electrònic a castelloconviu@castello.es.

Es poden tramitar les autoritzacions mentre continua vigent el termini informatiu del sistema, que no començarà a sancionar fins al pròxim 10 de gener. Fins llavors, se seguiran enviant notes informatives de sanció, sense multa, als titulars dels vehicles que accedisquen a la zona restringida sense estar autoritzats.