Cvirus.- Els casos es disparen un 99,81% en una setmana fins als 1.149 a la Comunitat Valenciana

D'aquesta manera, la xifra total de positius se situa en 532.565 persones. Els nous casos per províncies són 202 a Castelló (57.675 en total); 357 a Alacant (194.332) i 590 a València (280.557) i la xifra de casos no assignats es manté en un. Per la seua banda, el total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 7.923: 872 a la província de Castelló, 3.049 a la d'Alacant i 4.002 a la de València.

No obstant açò, els hospitals valencians tenen, actualment, 435 persones ingressades, 18 menys que ahir, encara que dos llits UCI ocupats més fins a les 75: 90 a la província de Castelló, 10 en UCI; 145 a la província d'Alacant, 30 d'elles en UCI; i 200 a la província de València, 35 en UCI.

Així mateix, s'han registrat 654 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta manera, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 525.035 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 56.542 a Castelló, 191.760 a Alacant i 276.677 a València. El total d'altes no assignades es manté en 56.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 11.048 casos actius, la qual cosa suposa un 2,03% del total de positius i des de l'última actualització, s'han notificat dos brots de 10 o més casos: a Castelló de la Plana amb 14 casos i àmbit laboral i en Dolores amb 11 casos en l'àmbit educatiu.