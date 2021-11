El Col·legi de Metges d'Alacant convoca eleccions el dia 20 de gener de 2022

20M EP

NOTICIA

El Ple de la Junta Directiva del Col·legi de Metges d'Alacant (COMA), en reunió extraordinària ha acordat per unanimitat convocar eleccions el dia 20 de gener de 2022, conforme als articles dels vigents Estatuts particulars del COMA, així com les normes addicionals per a la renovació a tots els càrrecs del Ple de la Junta Directiva.