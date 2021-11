PSPV i Compromís pacten atorgar 12 milions més a À Punt

PSPV i Compromís han pactat finalment una esmena conjunta que atorga 12 milions d'euros més a À Punt per a "la dinamització del sector audiovisual a través de produccions de nova creació", mentre que Unides Podem ha presentat una altra en solitari en la qual sol·liciten 17 milions més per a la radiotelevisió pública.

Les negociacions que han mantingut els tres socis per a pactar una esmena conjunta amb l'objectiu de dotar de més recursos a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) han donat resultats dispars: si bé els socis sí s'han avingut al fet que la Generalitat assumisca el deute generat pel canvi de criteri del Ministeri sobre l'IVA, no hi ha hagut acord en l'ampliació de fons.

El PSPV i Compromís han firmat una esmena per la qual s'atorguen 12 milions més a la CVMC en forma de transferència a l'entitat amb l'objectiu de "la dinamització del sector audiovisual a través de produccions de nova creació". Aquest finançament està emmarcat en el capítol de "gastos diversos" de la Generalitat i es retiraria del pressupost del Consorci de la Copa Amèrica 2007.

Mentre, l'esmena d'Unides Podem planteja 17 milions, que anirien directament al pressupost de la CVMC. Segons la portaveu adjunta d'aquesta formació, Unides Podem, "és la quantitat mínima que garantiria que la Generalitat destina el 0,3% del seu pressupost a l'ens" i que suposaria que es compleix la pròpia llei de creació de la CVMC. Aquesta normativa situa l'aportació anual de la Generalitat entre el 0,3 i el 0,6% del pressupost. "Per davall d'aquest 0,3 estaríem incomplint la llei", ha advertit Blanes.

Impost sobre el Valor Afegit

D'altra banda, els tres socis sí s'han posat d'acord en una esmena perquè la Generalitat assumisca la "càrrega del deute tributari i els interessos d'exercicis anteriors així com les obligacions derivades l'exercici en curs de l'Impost sobre el Valor Afegit que corresponguen a la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació i de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, derivades de modificacions normatives o de canvis d'interpretació de les corresponents administracions tributàries".

"L'import del deute abonat per aquest concepte en virtut del que es disposa en el paràgraf anterior, constituirà aportació de la Generalitat per a incrementar el fons patrimonial de la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació i de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana", resa el text.