735 personas viven en naves o locales ocupados en Barcelona

El total de #personas censadas por los servicios del Ayuntamiento de Barcelona que viven en naves o locales abandonados, como el que se ha incendiado este martes de madrugada en la plaza Tetuán de Barcelona, son 735. La cifra, que hace referencia a un informe de abril de 2021, mezcla familias con menores a cargo y personas solas.

Por otra parte, los servicios municipales tienen contabilizadas 334 personas más que viven como barraquistas en solares ocupados de la ciudad. Todos estos casos implican a ciudadanos que se considera que tienen un hogar, pero que no es digno. Es lo que el consistorio denomina infravivienda. El padre y la madre que han muerto esta madrugada no tenían NIE y no podían acceder a una vivienda municipal.

La cifra de personas que viven en estas condiciones en Barcelona no es pública, pero la Fundació Arrels la ha conseguido mediante una petición de transparencia.

La respuesta oficial del consistorio barcelonés, a pesar de disponer de estas cifras, incluye la advertencia que detectar y contabilizar a las personas que viven en espacios privados, como los locales, es una tarea "más compleja" que la de hacer el seguimiento de los solares.

Igualmente, se destaca que en los últimos años ha aumentado el peso de los servicios municipales que se dedican a acercarse a estos inmuebles ocupados y se ha llegado a registrar la cifra de les 735 personas que los habitan. Si se suma a los habitantes de las barracas, el total asciende a 1.069 personas que viven en infraviviendas en Barcelona.

En un informe previo, de febrero de 2019, se incluía otra variante: la de los menores de edad. En aquel momento, el total de personas contabilizadas que vivían en solares, locales o naves era de 853, un 20% menos que ahora. Sobre aquel total, los niños representaban una cuarta parte: había 208 niños y adolescentes en situación de infravivienda.