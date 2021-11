Los socios del Botànic rectifican y piden regular la violencia obstétrica en la Ley de Salud

Hace una semana, Compromís y UP insistían en regular la violencia obstétrica -conductas médicas que por acción u omisión atentan contra las embarazadas- en la ley de violencia machista, mientras los socialistas abogaban por buscar otra fórmula para "no poner en cuestión la sensibilidad de los profesionales" y dejar claro que no es una violencia que solo ejercen los hombres sobre las mujeres.

La última enmienda, registrada este martes por los socios de gobierno al límite de plazo, sustituye a la anterior que provocó la dimisión de dos ginecólogas de hospitales valencianos y el rechazo de la Conselleria de Sanidad y de colegios y sindicatos profesionales.

Se trata de una de las propuestas conjuntas de los grupos del Botànic a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2022, unas enmiendas que se debaten en comisión en Les Corts a partir de este jueves 2.

En concreto, la nueva enmienda se limita a establecer una nueva sección y un nuevo artículo en la Ley 10/2014, de Salud de la Comunitat Valenciana, para añadir que se garantizarán las medidas proclives a combatir la violencia obstétrica definida según la OMS.

Horas antes de registrar la propuesta, en la rueda de prensa tras la junta de síndics se ha dejado entrever que los socios acercaban posturas. El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha defendido que "el problema está" y se abordará "en un futuro no muy lejano" en España, mientras la de UP, Pilar Lima, ha reiterado que "ante cualquier avance feminista, siempre se encuentran resistencias".