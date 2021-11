L'Ajuntament de València prioritza l'ús agrari dels camins rurals a petició dels veïns

Es tracta d'una iniciativa proposada des de diferents associacions de veïns dels pobles i zones rurals de la ciutat, dirigides a evitar els furts de producció agrícola en uns casos, o l'abocament de runes incontrolades en uns altres, mitjançant l'ús de portes.

En concret, en el cas de l'horta de Campanar, l'Associació de Veïns i Veïnes de Campanar va sol·licitar al desembre de 2019 el tancament provisional de camins agraris en l'horta de Campanar-Benimàmet amb la finalitat d'evitar, o almenys reduir, els robatoris de la producció agrícola en aquesta zona rural.

La petició del veïnat s'ha concretat en el tancament del camí durant el període comprès entre els mesos de novembre a març, és a dir, durant la temporada de recollida de la carxofa que és quan més furts es produeixen en el camp.

Així mateix, els veïns de l'horta de Campanar-Benimamet també han assenyalat un camí que presenta conflictes de mobilitat els caps de setmana a causa de l'estacionament informal de vehicles, a més de furts en les parcel·les agrícoles. Els pagesos de Campanar han assenyalat aquest lloc com a punt "òptim" per a testar l'ús de la porta pilot.

Un altre dels punts on es planteja el tancament mitjançant porta és el poble de la Punta, encara que en aquest cas no a causa dels furts, sinó dels abocaments incontrolats de runes. Les persones residents en aquest poble han assenyalat la necessitat d'habilitar dos portes en el camí afectat, una porta a l'est i una altra a l'oest del camí, atés que només una no evitaria l'accés al lloc on es produeixen els abocaments.