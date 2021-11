València congela la tarifa de l'aigua en 2022

L'alcalde, Joan Ribó, ha presidit la reunió, acompanyat de la regidora del Cicle Integral de l'aigua, Elisa Valía, i el regidor de Salut i Consum, Emiliano García.

El primer edil ha destacat que aquesta mesura s'afig a unes altres, com l'increment del fons social i el grau d'execució de les inversions, adoptades "durant l'any difícil de la covid". Per a Ribó, és una mostra "del compromís de l'Ajuntament amb els col·lectius més vulnerables".

El màxim responsable municipal ha anunciat que en 2022 es congelarà la tarifa de l'aigua en la ciutat, en finalitzar el Consell d'Administració d'Emivasa que ha encapçalat.

Ribó ha subratllat que aquesta decisió respon l'objectiu d'impulsar la reactivació econòmica i mitigar els efectes de la pandèmia. A açò s'ha de sumar, ha prosseguit l'alcalde, que el fons social d'enguany ha augmentat un 62% respecte a 2020. A més, en 2021 s'executaran més de 20 milions d'euros d'inversió, una execució del 80%.

PINEDO I EL PERELLONET

En eixe sentit, s'ha referit a la xarxa arterial de Pinedo i El Perellonet, la canonada de Peris i Valero i la instal·lació de plaques solars en les preses i les oficines d'Emivasa, entre unes altres.

Per la seua banda, la regidora Elisa Valía ha exposat que "gràcies a totes les inversions que hem realitzat en els últims anys, hem sigut capaços d'amortitzar l'increment del cost de l'energia i que no repercutisca en les economies familiars i de les nostres empreses i autònoms". Amb la congelació de la tarifa de l'aigua, ha manifestat Valía, es pretén ajudar tant el teixit productiu com a les famílies.