Metrovalencia tindrà només dos zones tarifàries a partir de gener de 2022

Aquesta nova regulació és conseqüència de l'aplicació del nou sistema tarifari presentat per l'Autoritat del Transport Metropolitana de València (ATMV), que integrarà en un sol títol la possibilitat d'utilitzar els serveis de transport de Metrovalencia, Metrobus, Rodalies Renfe o EMT.

La directora gerent de FGV, Anaïs Menguzzato, ha destacat que a partir de gener de 2022 "amb un sol títol, el Bo Transbord presentat per la Generalitat, es podrà viatjar en quatre maneres de transport públic d'una manera senzilla, còmoda i econòmica, afavorint la intermodalitat, la sostenibilitat i, per tant, la lluita contra el canvi climàtic".

Segons ha indicat Menguzzato, "els títols integrats es podran carregar amb normalitat en les màquines d'autovenda de Metrovalencia quan entren en vigor".

NOVA DISTRIBUCIÓ ZONAL

Amb l'aplicació del nou sistema tarifari, la xarxa de Metrovalencia es divideix, prenent com a centre el nucli urbà de la ciutat de València, en dos zones concèntriques parcialment solapades denominades A i B respectivament, més una tercera àrea, conformada exclusivament per la parada d'Aeroport, que només a efectes pràctics de recarrega de títols serà considerada com una tercera zona.

La distribució zonal tarifària s'ha efectuat per part de FGV sobre el criteri de divisió comarcal. Així, la zona A queda constituïda per les parades situades a València i les comarques de l'Horta. La zona B es conforma per les parades situades en les citades comarques de l'Horta i les seues comarques adjacents de Camp de Túria i Ribera Alta.

D'aquesta forma, les parades de l'Horta configuren el solapament zonal existent entre les zones A i B, i pertanyen a les dos zones simultàniament.

NOVES TARIFES DE L'ATMV

Les noves tarifes integrades que inclouen Rodalies Renfe seran el Bo 10 Transbord de 8 euros per a una zona, enfront dels actuals 9 euros; el de 12 euros per a dos zones que substitueix els 15,50 euros i 20,90 euros en vigor; i 20 euros per a Aeroport enfront dels 26,90 euros fixats fins ara.

Quant a l'abonament mensual costarà 35 euros per a desplaçar-se per una zona i 53 euros dos zones, el mateix que per a viatjar a Aeroport. Actualment els preus de l'abonament mensual oscil·len entre els 45 euros i els 79,10 euros, per la qual cosa la directora gerent de FGV ha valorat aquesta novetat com "una forma de fidelitzar i beneficiar als viatgers i viatgeres que confien diàriament en el transport públic".

A més del consegüent benefici econòmic, amb aquests nous títols es fomenta la intermodalitat amb un transbord gratuït durant 90 minuts en una zona i de 110 minuts en dos.

En aquesta mateixa sessió del consell s'ha donat compte del conveni que subscriurà l'empresa pública amb l'Autoritat del Transport Metropolità de València en matèria tarifària.

Aquest conveni de col·laboració té per objecte establir les bases de coordinació i cooperació en matèria de política tarifària i de venda de títols de coordinació o integració propietat d'ATMV, així com fixar els compromisos que regiran les relacions recíproques entre ambdues parts.