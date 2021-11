El PP demana derogar definitivament el decret que regula l'oficina de Drets Lingüístics

La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem (TS) va confirmar el divendres la nul·litat parcial del decret de la Generalitat Valenciana que regula l'Oficina de Drets Lingüístics.

La síndica 'popular' ha assenyalat que la proposició no de llei "demana que "es derogue el decret per complet i es tanque l'oficina després de la sentència del Suprem que diu claríssimament que persegueix a qui parla castellà".

Catalá ha explicat que "la sentència ha deixat vius només tres o quatre articles i demanem que es tanque definitivament". "No té sentit eixa persecució a qui parla castellà i més quan els tribunals estan tombant una rere altra totes les iniciatives del Consell", ha agregat.

"Demanem el cessament immediat de l'activitat, la nul·litat del que haja actuat i l'eliminació de tota informació, dada o registre generat per eixa oficina. No es pot assenyalar a una persona per no parlar en valencià ni perseguir els comerços que parlen en castellà", ha agregat.

Finalment, ha instat el Botànic a pronunciar-se sobre "si mantindran l'Oficina, quina serà la seua activitat i la seua finalitat una vegada decretat que vulnera els drets dels ciutadans".