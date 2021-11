Segon detingut per l'agressió a un jove amb el lema 'Working class' a la seua dessuadora

Els fets van ocórrer el passat 7 de novembre als voltants de la plaça Xúquer de València, quan un jove va ser agredit per un grup d'unes deu persones, pel que sembla per portar una dessuadora amb una inscripció que els presumptes autors van identificar "com a pertanyent al col·lectiu d'ideologia antagonista", segons ha informat la Prefectura Superior en un comunicat.

Segons es desprèn de les investigacions, aquest grup de deu persones prèviament hauria estat als entorns de l'estadi de Mestalla, on es va celebrar el partit de futbol entre el València C.F. i l'Atlètic de Madrid.

Els policies ja van detindre el passat dia 15 a un altre jove de 19 anys per aquests mateixos fets. L'ara detingut, al que se li imputa un presumpte delicte de lesions i odi, després de prendre-li declaració ha sigut posat en llibertat. No obstant això, ha sigut advertit prèviament de l'obligació de comparéixer davant l'autoritat judicial quan siga requerit.