Cultura prorroga quatre anys el conveni amb À Punt "per a enfortir els mitjans de comunicació públics"

Així ho ha manifestat el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, que ha participat en la comissió mixta de seguiment del conveni.

L'acord, firmat en 2017, estava centrat en l'impuls de projectes en quatre àrees: educació i divulgació de la investigació, cultura, esport i normalització lingüística. Dins d'aquests quatre eixos s'han dut a terme durant quatre anys infinitat d'activitats, accions i projectes.

Durant la reunió, s'ha valorat el grau de compliment dels objectius consignats en el conveni i s'ha aprovat l'informe d'execució. A més, s'ha acordat prorrogar el conveni quatre anys més.

El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha emfatitzat "la importància de col·laborar amb la ràdio i la televisió públiques valencianes per a enfortir encara més À Punt". "Per açò prorrogarem durant quatre anys més aquest acord".

"Volem ser facilitadores perquè es porten endavant programes i projectes que reafirmen les nostres indústries culturals i creatives i que, a més, siguen un altaveu per a dotar de material de treball a l'aula, ajuden a crear públic cultural i promoguen l'activitat esportiva", ha asseverat.

'STAR SYSTEM' CULTURAL I ESPORTIU

"Els mitjans de comunicació públics valencians -ha continuat- ajuden reconfigurar un 'star system' cultural i esportiu propi i necessari, fan del valencià una ferramenta de comunicació normal i poden fer partícips a l'alumnat de diferents experiències en programes, així com generar continguts que es poden treballar molt bé de manera proactiva a les aules", ha afegit Marzà.

Per la seua banda, la presidenta de la CVMC, Mar Iglesias, ha assenyalat que "aquest conveni ha possibilitat la creació de sinergies per a rendibilitzar al màxim els recursos que tenim en àmbits tan importants per a nosaltres com la cultura, l'educació, els esports i, per descomptat, la normalització lingüística".

En l'àmbit educatiu destaca, per exemple, la creació del 'microsite' La Colla i acció!, que serveix de repositori de les produccions audiovisuals creades en escoles i instituts. S'han elaborat guies didàctiques dirigides a l'alumnat d'ESO i Batxillerat del programa 'Una habitació pròpia', entre uns altres.

La iniciativa 'La Colla a escola' permetia acostar alguns programes d'À Punt a les escoles per a introduir continguts didàctics. Cal destacar també el projecte 'La Colla a casa', una resposta coordinada dels mitjans públics i la Conselleria durant el confinament per a mantindre en contacte a la comunitat educativa i oferir entreteniment a les famílies.

Quant a la difusió de la cultura, aquest acord de cooperació ha permès difondre per la televisió importants esdeveniments vinculats a la difusió dels diferents sectors culturals valencians, com han sigut les diferents edicions dels premis autonòmics: els de les Arts Escèniques, els Carles Santos de la Música i els de l'Audiovisual Valencià, així com impulsar programes vinculats a diferents disciplines artístiques i creatives.

Pel que fa a l'esport, s'ha posat especial interés en la promoció de la 'pilota valenciana', la cobertura del deporte base i la difusió dels programes 'Pilota a escola' i 'Escoles a la mar'. Però també s'han inclòs en la programació diferents espais amb perspectiva de gènere de temàtica esportiva, com la sèrie 'Un baló per la llibertat', on es mostren històries de superació de dones per tota la Comunitat Valenciana.

MATERIALS PEDAGÒGICS

El director general d'À Punt Mèdia, Alfred Costa, ha apuntat que "en els últims quatre anys, aquest conveni ha resultat molt fructífer i en l'informe que aprovem hui es detalla el gran esforç que hem fet en producció de continguts, però també en formació de professionals i aportació de materials pedagògics".

A la reunió han assistit, a més del conseller Vicent Marzà i els màxims dirigents dels mig públics, el secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, Miguel Soler, la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, i el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano.