Una Alicia del segle XXI i en format musical s'instal·la durant el pont de desembre a La Rambleta

El muntatge, que estarà en cartell del 5 al 8 de desembre, és una proposta de la companyia Trencadís. El seu productor i autor del text, Josep Mollà, ha manifestat que "les quatre funcions programades durant els dies de pont es convertiran en quatre passatges molt especials perquè el públic valencià puga viatjar al País de les Meravelles".

Mollà ha presentat aquest dimarts en roda de premsa l'obra al costat de part de l'elenc d'actors: Àngel Crespo (Sr. Oruga), Arturo Sebastià (Sombrerero Loco), Pedro Ruiz (Sr. Conejo) i Mary Porcar (Alicia).

'Alicia en el musical de las maravillas' es va estrenar el 3 de novembre de 2019 en el Teatre de Tavernes de la Valldigna, espai de residència de Trencadís.

UNA DOTZENA DE PREMIS

Amb text de Josep Mollà, música original de Paco Iváñez, coreografies de Pachi G. Fenollar i direcció de Jose Tomàs Chàfer, l'espectacle ha passat pels principals teatres del país, malgrat els mesos de restriccions, i ha sigut guardonat amb una dotzena de premis.

Va ser millor Musical Familiar pels Premis del Teatre Musical, pels BroadwayWorld Spain i, més recentment, pels Premis Teatre de Rojas, a part de diferents reconeixements relacionats amb l'escenografia, la il·luminació, el vestuari, la proposta o el treball d'alguns dels actors i actrius.

En aquesta versió del clàssic, el públic coneixerà a una Alicia del segle XXI, qui, a través de la lectura, entra en un món de fantasia i imaginació que li servirà per a aprendre coses tan importants com que la verdadera felicitat és la que sentim i no la que vam mostrar en les nostres xarxes socials; o com que, a voltes, és més important acceptar-nos com som que obstinar-nos a canviar el nostre aspecte.

Alicia inicia la seua gira de Nadal instal·lant el seu particular País de les Meravelles a La Rambleta, encara que hi haurà més oportunitats per a entrar a la conillera en terres valencianes: Centre Cultural d'Alcàsser, Teatre Auditori de Dénia, Teatre Goya de l'Olleria, Teatre Principal de Banyeres, Teatre Auditori de La Vila Joiosa o L'Auditori de Torrent.