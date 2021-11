Piñán afirma haber encontrado en una mudanza una caja con documentación de la Selgas-Fagalde

Piñán lo ha comentado en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias, cuando ha sido preguntado por el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, sobre cuándo fue conocedor el Principado de que el cuadro 'Anibal vencedor', de Goya, formaba parte del patrimonio fundacional de la Selgas-Fagalde.

La dirigente asturiana, que es patrona de la mencionada Fundación, ha dicho que no conoce tal circunstancia y que siguen demandando información a la Fundación, entre otras cosas para declarar bien de interés cultural la colección artística.

En cuanto a la caja, Piñán ha dicho que aunque el hallazgo se produjo el viernes y fue informada, aún no puede precisar el alcance de la documentación. Sí ha dicho que parecen documentos relativos a los primeros años de constitución de la Fundación Selgas-Fagalde. "La documentación está siendo analizada y digitalizada", ha dicho Piñán, que ha añadido que si fuese preciso comparecerá en el parlamento para explicar lo que se ha encontrado.

El asunto de la caja fue recibido con escepticismo y decepción por Adrián Pumares. "Yo ya no sé ni qué decirle", comenzó diciendo, para quejarse de que toda la información sobre este asunto la viene obteniendo de la prensa y no de Piñán. "No sé qué es peor, si que se rían de usted o que se ría usted de todos nosotros", ha lamentado.

La polémica en torno a esta fundación, con miembros de administraciones públicas en su patronato, viene dada después de que trascendiera la venta de cuadros como el mencionado de Goya o 'La Inmaculada', de el Greco.