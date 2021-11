"Pistoletazo de salida" al nuevo 'Financia Adelante', que prevé 96 millones de apoyo a inversiones empresariales

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha presidido, en el Palacio de Fuensalida de Toledo, la presentación de esta nueva estrategia en un acto en el que ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el secretario regional de UGT, Luis Manuel Monforte; el líder de CCOO, Paco de la Rosa; y el presidente de Cecam, Ángel Nicolás.

Este nuevo programa se marca cuatro objetivos: potenciar el conocimiento de los instrumentos de financiación público, diseñar nuevos elementos adaptados a las necesidades del tejido productivo, apoyar los sectores estratégicos de la economía regional y simplificar la solicitud y acceso a los instrumentos financieros.

El nuevo Financia Adelante, enmarcado en el Plan Adelante, reedita las principales líneas de financiación a través de las tres entidades, e implementa nuevas herramientas para hacer frente a los retos a los que se enfrenta el tejido empresarial en la actualidad.

"Dos de estas nuevas herramientas se articulan a través del Instituto de Finanzas, 'Empresa Digital,' dirigida a financiar la digitalización y proyectos de desarrollo tecnológico en las pymes y dotada con 4,1 millones de euros; y 'Economía Verde', que busca impulsar a través de la financiación proyectos de inversión dirigidos a la sostenibilidad y la reducción de emisiones, y que está dotado con 16 millones de euros", ha detallado la consejera.

También ha incidido en 'Consolida Adelante', la herramienta impulsada a través de Sodicaman con 12,5 millones de euros, para apoyar con préstamos participativos proyectos de inversión en la región, en la que ha agradecido la implicación de SEPIDES, Santander, CaixaBank y Globalcaja. "Además, contamos con una nueva herramienta transversal, el Reto D, destinada a apoyar proyectos de inversión y emprendimiento en nuestros núcleos menos poblados, y dotada con diez millones de euros: 5,5 a través de préstamos, 2,5 a través de préstamos participativos y dos millones de euros en avales", ha señalado.

Patricia Franco ha hecho hincapié en el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha en el marco de la recuperación, "dando apoyo a las iniciativas que eran inmediatas y necesarias, pero sin dejar de poner en marcha nuestras estrategias a largo plazo", y ha reiterado que el Gobierno regional "pone a disposición de las pymes y autónomos de nuestra región 96,1 millones de euros para que puedan materializar las iniciativas que la región merece", y lo hace además con el aval de los resultados conseguidos en la anterior edición del plan.

PACTOS QUE NO SON PAPEL MOJADO

De su lado, Emiliano García-Page ha querido valorar en primer lugar la "normalidad" que supone que haya diálogo en la Comunidad Autónoma para llegar a pactos como este, considerando que la reunión de este martes es una prolongación de la foto de la reunión de varios presidentes de comunidades autónomas de distinto signo político en Santiago de Compostela para hablar de financiación autonómica.

"El diálogo debiera ser obligatorio antes de provocar un conflicto y en España pasa lo contrario, primero hay un conflicto, primero hay mal rollo y luego, con mucho esfuerzo, se consigue alguna cosa, y esto es absolutamente improductivo", ha destacado, para incidir en que en Castilla-La Mancha la "prueba evidente" de que los pactos que se firman "no son papel mojado" es que llevan detrás dinero, "son financiados y son fundamentados".

En el caso del 'Financia Adelante' ha subrayado la "ambición" que tiene de convertir el empleo precario, no consolidado, no estable, en estable, y para lograr ese objetivo se multiplican "casi por cuatro" las ayudas, al mismo tiempo que se aumenta un 33% el margen de ayudas a la inversión empresarial, con la disposición de que "todo proyecto que entra no se quede atrás".

El presidente autonómico ha significado las novedades del nuevo plan, en lo que supone de avanzar en digitalización, priorizar las ayudas a la economía verde, con esfuerzos de reconversión y sostenibilidad, y reforzar una línea de trabajo para que todo aquel empresario que cae, "se pueda levantar". También ha resaltado la importancia de la Formación Profesional, por lo que ha avanzado una inversión de 22 millones de euros "que irá acompañada de compromiso de contrato".

UN BUEN PLAN PARA UGT

El secretario regional de UGT, Luis Manuel Monforte, ha hecho una valoración "muy positiva" de este plan ya que considera que permite el acceso a la financiación por parte de los emprendedores de la región consiguiéndose que todos sus proyectos obtengan ese impulso que a veces les cuesta conseguir.

"Se trata de un buen plan estratégico de financiación que va a permitir crecer a las empresas de Castilla-La Mancha, lo que esperamos que redunde en la creación de más empleo y que sea estable y de calidad", ha indicado, para agregar que tras más de un año y medio de crisis es el momento, con este plan, se da el empuje que necesitan a las empresas de la región y se sigue seguir apostando por ellas.

Finalmente, ha destacado que esta iniciativa del Gobierno regional lleve consigo "un guiño" a las personas jóvenes ayudando a iniciar su negocio empresarial y, como sindicato feminista, ha valorado también que lleve consigo una perspectiva de género asegurando la no discriminación entre hombres y mujeres.

CCOO: "SIEMPRE CÓMPLICE"

De su lado, el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha subrayado que el sindicato será "siempre cómplice" con las iniciativas de este tipo. "Vamos a estar ahí, no hay ninguna otra fórmula para salir adelante si no es buscando el compromiso de todos", ha manifestado.

No obstante, ha dicho que CCOO estará vigilante para que estas ayudas lleguen a los "buenos empresarios", que ha afirmado que son el 99,9 por ciento en la región, y que sirven para crear empleo de calidad y en unas condiciones dignas de empleo para los trabajadores.

Bajo su punto de vista, se trata de "un paso más", que ha dicho que no es pequeño, para intentar que la cuantía consignada en este plan tenga "un buen objetivo" como es el de conseguir que jóvenes, mujeres y mayores de 55 años puedan realizar su sueño de emprender.

APUESTA POR EL CRECIMIENTO

Por su parte, el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, ha señalado que con la firma de este plan, la patronal castellanomanchega apuesta por el crecimiento del tejido empresarial y ha afirmado que son las empresas las que crean empleo y riqueza en la región.

"Este acuerdo por el cual se mejoran y simplifican los instrumentos de financiación empresarial es de vital importancia de cara a la supervivencia de empresas y autónomos", ha dicho, para agregar que "es importante" que haya financiación para la creación de nuevas empresas y la consolidación de las que ya existen.

Finalmente, ha señalado que Castilla-La Mancha tiene muy buenas empresas que a pesar de las dificultades han demostrado "ser fuertes" pero que necesitan de cierta ayuda para seguir adelante. Valoramos mucho y bien la puesta en marcha de estas medidas que tienen como único objetivo el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha", ha concluido.