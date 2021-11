Detingut per apunyalar per l'esquena a un home en confondre-li amb una altra persona a Quart de Poblet

20M EP

NOTICIA

La Policia Nacional ha detingut en Quart de Poblet (València) a un home de 22 anys per presumptament apunyalar a un altre per l'esquena en confondre-li amb una tercera persona que va participar abans en una baralla. Altres dos persones van participar en l'agressió i no han sigut localitzades, mentre la víctima va patir un pneumotòrax.