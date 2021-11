Detingut l'amo d'una empresa il·legal d'Alcoi per explotar als seus treballadors

20M EP

NOTICIA

La Policia Nacional ha detingut en Alcoi (Alacant) a un empresari dedicat al reciclatge tèxtil per un delicte contra els drets dels treballadors i tracta d'éssers humans, propietari d'una empresa clandestina on presumptament explotava als seus treballadors, que dormien i menjaven al terra, els set dies de la setmana i per 150 euros setmanals.