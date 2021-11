Toledo contará con 11 dispositivos especiales para velar por la seguridad ciudadana en las celebraciones de Navidad

Así lo ha avanzado el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Juan José Pérez del Pino, que ha informado este martes rueda de prensa junto al edil de Limpieza Viaria y Mantenimiento de Edificios Municipales, Ramón Lorente, de los dispositivos especiales que la Policía Local ha diseñado con motivo de la Navidad y que se desarrollarán en días claves como los jueves 16 y 23 de diciembre, que coinciden con la celebración navideña universitaria.

De esta forma, los agentes controlarán en los locales de ocio nocturno las salidas de emergencia y los aforos y establecerán protocolos de seguridad en los entornos de estos establecimientos para evitar actos vandálicos, altercados y la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas.

Además, Del Pino ha subrayado que los espectáculos de luz y sonido, que están previstos para los días 3 y 4 de enero, también tendrán una atención especial como lo tendrán otras citas como la carrera San Silvestre, la fiesta nocturna del día 31 y la Cabalgata de Reyes.

En este sentido, el edil ha avanzado que las campañas de control de alcohol y droga que se llevan a cabo en colaboración con la Dirección General de Tráfico desde la Policía Local, se pondrán en marcha durante el periodo navideño y de Reyes.

Asimismo, el concejal ha señalado que los agentes de la Policía Municipal han planificado una campaña importante de inspección y control de material pirotécnico y un plan de seguridad en zonas comerciales que estará en vigor del 3 de diciembre al 9 de enero.

Este plan de seguridad comercial, tal y como ha indicado Del Pino, se encontrará en los centros comerciales, en las zonas comerciales en barrios como Santa Teresa y en las vías peatonales y comerciales del Casco Histórico.

Para llevar a cabo estas campañas y dispositivos especiales, desde la Policía Local se han previsto refuerzos de personal con carácter general durante estas fechas, tanto en días ordinarios como en festivos.

Del mismo modo, ha recordado el funcionamiento del servicio gratuito de autobuses nocturno para evitar que ocurran "graves" incidencias. "No se trata de que no beban, se trata de que no conduzcan si lo han hecho", ha añadido.

De otro lado, Juan José Pérez del Pino ha avanzado que la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento, que tiene como objetivo coordinar los dispositivos de seguridad con las actividades de la programación de Navidad y Reyes, se convocará con antelación a lo previsto.

PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE NEVADAS

El concejal de Limpieza Viaria y Mantenimiento de Centros Municipales, Ramón Lorente, ha informado también sobre el dispositivo especial del Ayuntamiento de Toledo ante inclemencias meteorológicas invernales y ha destacado que en estos últimos meses se ha adquirido para el Parque Móvil Municipal una nueva camioneta 'pick up' con pala quitanieves, además de cinco vehículos con tracción en las cuatro ruedas que incorporará la Policía Local en las próximas semanas.

El plan de actuación en caso de nevadas y heladas, tal y como ha explicado el responsable municipal de Limpieza Viaria, establece los protocolos para seguir actualizados en caso de episodios como el temporal de hielo y nieve de la borrasca 'Filomena' del pasado mes de enero.

Para ello, el Ayuntamiento cuenta en estos momentos con un acopio de sal de 70 toneladas y con medios materiales y humanos preparados en caso de episodios moderados de nieve, frente a las 35 toneladas de la temporada anterior.

"Cuando se produzcan precipitaciones meteorológicas de importancia, como nevadas o heladas, tenemos establecido que en los primeros instantes, y antes de que cuaje la nieve, se realizará una fase previa de baldeo sobre las vías principales consideradas como de primera urgencia, y si persiste la precipitación se procederá al salado preventivo y a la apertura de las vías de primera urgencia", ha comentado Lorente, que ha añadido que una vez despejadas las anteriores se continuará la ejecución del plan en otras calles de urgencia secundaria.

Las calles consideradas de primera urgencia, según ha apuntado el edil, han sido seleccionadas de acuerdo con sus características urbanas y atendiendo a la densidad de tráfico, tanto rodado como peatonal. Además, se ha dado preferencia a aquellas por las que circula el transporte público y que son de vital importancia para el acceso a la ciudad y sus barrios.

Entre estas vías, en el Casco Histórico se encuentran la calle Carrera, la calle Gerardo Lobo, la Ronda del Granadal hasta la Puerta de Bisagra o la calle Real del Arrabal y la Cuesta de Carlos V, así como la calle Cervantes, la calle Reyes Católicos o la Plaza del Horno de la Magdalena.

En otros puntos de la ciudad, se han considerado vías de primera urgencia la Bajada de Castilla-La Mancha, la carretera de Madrid, Marqués de Mendigorría, la Avenida de la Reconquista, la Avenida de Barber, las calles Bruselas y Cádiz, la Ronda de Buenavista y la Avenida de Portugal.

La calle Esparteros, el paseo de la Rosa y la Avenida de Santa Bárbara, son otras de estas calles clasificadas como de primera urgencia, al igual que las vías del entorno del nuevo Hospital del Polígono.

Como ha avanzado el edil, este plan también contempla la limpieza y salado manual en los lugares que sea preciso eliminar la nieve de manera rápida, como son las zonas de acera colindante a centros oficiales, paradas de transporte público y zonas de fuerte afluencia de público, como centros educativos y centros de salud.

Por último, ha señalado que este dispositivo ubica puestos de aprovisionamiento de sal alrededor del Casco, como en el paseo de Recaredo, en la Plaza del Conde y en el Alcázar, para atender las zonas de difícil acceso del barrio antiguo.