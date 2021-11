Els grups del Botànic acosten posicions sobre la taxa turística i la violència obstètrica

Així s'extrau de les declaracions dels portaveus dels grups parlamentaris Carmen Martínez (PSPV), Fran Ferri (Compromís) i Pilar Lima i Estefanía Blanes (Unides Podem) després de la Junta de Síndics d'aquest dimarts.

Sobre la taxa turística, Ferri ha avançat que existeix la possibilitat d'aprovar un text que permeta generar un marc perquè aquesta taxa puga tirar avant. Martínez ha coincidit que "s'ha avançat a establir eixe marc".

Malgrat açò, els socis continuen sense estar d'acord en la seua aplicació: mentre que Martínez ha incidit que "no pareix que siga el moment més adequat" per a implantar-la a causa de la crisi del sector, Ferri ha esperat que es puga aconseguir l'acord amb "els socis més reticents".

D'altra banda, sí hi ha consens en el caràcter municipal i voluntari de la taxa. Segons Ferri, d'aquesta manera "els ajuntaments la poden aplicar ara, mai o d'ací a dos o tres anys". Per a Martínez, açò permet "asseure's amb el sector" per a "arreplegar les seues necessitats".

Un altre dels punts de discòrdia entre els socis és la violència obstètrica, la inclusió de la qual en la llei de salut es debatrà aquest dijous mitjançant l'esmena presentada pels tres socis a la llei d'acompanyament. El PSPV, que havia mostrat reticències, "pareix que s'està acostant a l'última redacció", segons ha indicat Lima.

No obstant açò, la síndica d'Unides Podem ha insistit que "encara no està tancat" l'acord, i ha insistit que "davant qualsevol avanç feminista sempre es troben resistències". En aquest sentit, ha advocat per reconéixer "allò que diu l'OMS, i que ha aprovat el Parlament Europeu".

Per part de Compromís, aquest és un debat que "s'abordarà en un futur no molt llunyà" a Espanya i ha demanat treballar per una opció "el més viable possible que afecte menys al sector". "Podem posar-li un altre nom, però el problema està i la UE i l'OMS estan treballant-ho", ha assenyalat.