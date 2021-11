Investigación de Logroño y UNED reivindica papel de mujeres en mundo cultural y artístico de la Edad Moderna

Los concejales de Igualdad, Eva Tobías, y del V Centenario, Kilian Cruz-Dunne, han presentado este martes la publicación, junto con la coordinadora de la investigación, la profesora titular del departamento de Historia del Arte de la UNED Esther Alegre; y la directora de la Uned-La Rioja, Isabel Martínez. Un acto que se ha desarrollado en el marco del Laboratorio Feminista de Logroño.

Eva Tobías ha destacado que esta investigación "propone un análisis del Renacimiento desde la perspectiva de la historia de las mujeres y la historia de género, a través de una serie de textos de especialistas del ámbito español e italiano".

El objetivo de esta publicación, ha dicho, "ha sido sacar a la luz el papel histórico desempeñado por las mujeres, para completar así la historia que nos han contado, poniendo de manifiesto su contribución a la cultura, a la política, a la economía, al arte o a la ciencia".

En esta búsqueda de la aportación de las mujeres a la historia, "se han analizado los mecanismos de subordinación, exclusión y olvido que se han impuesto a las mujeres a lo largo de la Edad Moderna".

El libro, ha añadido, "cuenta con la participación de diez investigadoras: Esther Alegre Carvajal, Margarita Vázquez, Esther Galera Mendoza, María D. Marcos, Paula Revenga, Cecilia Gamberini, Ana Diéguez-Rodríguez, Almudena Pérez de Tudela, Macarena Moralejo y Vanessa de Cruz Medina".

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Kilian Cruz Dunne, ha resaltado la importancia de esta publicación dentro de la conmemoración del V Centenario del Sitio de Logroño, "una oportunidad para revisar la historia teniendo en cuenta la perspectiva de género y conocer así el papel que las mujeres han tenido y que ha sido invisibilizado".

"En este aspecto -ha añadido- queda mucho todavía por hacer, pero esta publicación es un paso más para conocer una historia más fidedigna y justa". Como ha incidido por su parte Isabel Martínez Ruano, "la historia siempre se ha venido contando en neutro o en masculino, necesitamos el punto de vista de género para sacar todo el talento femenino que está atrás y que hay que valorar en primer línea".

LA INVESTIGACIÓN.

Esther Alegre ha detallado, en su intervención, que las mujeres, en la historia "siempre han estado olvidadas, desprotegidas o subordinadas". "Es necesario completar la historia, con las situaciones y las formas de entender en femenino", ha apuntado la investigadora, quien ha valorado la labor de las 11 especialistas "nacionales e internacionales" que han participado.

"Se ha buscado -ha añadido- especialistas de diferentes universidades y de distintas disciplinas, desde la Historia del Arte, a la Historia, pasando por la Literatura o diversos aspectos relacionados con el Patrimonio". Todo ello, para llegar a un libro de lectura "fácil" y en el que se han buscado "nuevas imágenes", como la propia portada, un fresco de un castillo cercano a Roma, que recrea la vida de las mujeres del siglo XV.

"Las mujeres no tienen que estar en los museos solo para ser musas", ha dicho Alegre, quien ha defendido que las mujeres "no han sido invisibles en la historia, es que hemos estado ciegos y no las hemos visto, sus nombres están ahí, pero la misoginia decimonónica nos ha hecho ser incapaces de verlas hasta ahora", a partir de los cambios de visión introducidos por el feminismo en los años 60 y 70 del siglo pasado.

Sobre estas bases, el libro establece un recorrido por "tres líneas de investigación e interpretación que explican los procesos de autoconstrucción femenina que se establecen fundamentalmente en el siglo XVI gracias a la conexión entre conocimiento, poder y arte". Una publicación en la que ha destacado el preámbulo a cargo de la profesora de la Universidad de Westlake, en Boston, Alejandra Osorio.

Tras esa introducción, el primero de los ejes sobre los que versa esta investigación se centra en el 'Arte, poder y género femenino', en el que se incluye el propio trabajo de Alegre sobre 'Estrategias artísticas y culturales femeninas en la Edad Moderna'; el estudio de Margarita Vázquez sobre 'Mecenazgo de reinas medievales (siglo XV) y la investigación de Esther Galera sobre 'Mujeres constructoras en el espacio de residencia real de la Alhambra'.

El segundo eje se centra en 'La creación femenina', que incluye el apartado 'Mujeres escritoras: la autoría femenina en la España de la primera edad Moderna', de María D. Martos; 'Talento femenino y creación pictórica: mujeres pintoras en la Edad Moderna', de Paula Revenga; 'El autorretrato como autoafirmación profesional para las mujeres artistas (siglos XVI-XVII)', de Cecilia Gamberini; y 'El trabajo femenino en los talleres de pintura y escultura flamencos de los siglos XVI y XVII. De artistas a empresarias', de Ana Diéguez-Rodríguez.

Y el tercero de los ejes apunta a 'Espacios y universos propios', que agrupa los trabajos de investigación 'Retrato y moda femenina. Formas de autorrepresentación en la Edad Moderna', de Almudena Pérez de Tudela; 'Construcción de estereotipos y arquetipos de lo femenino a través del arte en la Edad Moderna', de Macarena Moralejo Ortega; y 'Correspondencia femenina en la edad Moderna: el intercambio de cartas y regalos', de Vanessa de Cruz Medina.

Con la presentación de este libro, además, concluyen las actividades que el Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha para la celebración del 25 de noviembre.