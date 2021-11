El Parlament rechaza pedir al Govern que revoque el convenio con la Comisión Islámica para la enseñanza de religión

La sesión plenaria ha debatido una moción presentada por la formación que lidera Jorge Campos en referencia a la enseñanza de la religión islámica en los centros educativos de las Islas.

La moción ha sido votada por separado y el segundo punto, que reclamaba la "máxima supervisión y control" de los contenidos impartidos y la "denuncia inmediata" de los que sean incompatibles con la Constitución también ha rechazado aunque ha contado con el voto favorable de PP y Cs.

El portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Jorge Campos, ha advertido que en otros países, como en Francia o Países Bajos, a través de la enseñanza de la religión islámica se está introduciendo el salafismo y ha alertado de que las escuelas de Baleares corren el mismo riesgo de que se introduzca "esta corriente violenta que ya está en las mezquitas de las Islas".

Campos ha defendido que el islam no debe impartirse en las escuelas porque es "incompatible con la democracia".

La diputada de Unidas Podemos Gloria Santiago ha argumentado que su formación defiende no solo que no se imparta religión islámica sino también la salida de la religión de los centros educativos, por lo que han presentado una enmienda a la ley educativa para que no se incluya en ningún caso el concepto de religión.