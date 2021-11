Compromís demana prohibir la caça a l'entorn d'Orgegia després de resultar ferit un ciclista per un tret

El regidor Rafa Mas ha assenyalat en un comunicat que el parc Orgegia "s'ha convertit en una gran àrea d'esplai per a tota la ciutadania que promociona el propi Ajuntament en la seua xarxa de senderes urbanes", per la qual cosa recalca que s'han d'evitar "situacions de risc" com l'ocorreguda.

Així mateix, recorda que, "en nombroses ocasions", han reclamat "major protecció, conservació i neteja del paratge, així com iniciar un pla de reforestació per la quantitat de vegetació seca i convertir-se en un gran espai verd que forme part d'un futur anell verd de la ciutat d'Alacant".

La formació insisteix que diverses entitats veïnals ja van denunciar fa mesos l'activitat de caça a l'entorn del parc, ja que es posa en perill a les persones de totes les edats que freqüenten eixa muntanya en activitats de senderisme, ciclisme, passejos a cavall i altres accions a l'aire lliure".

"Aquest tipus d'activitats s'han fomentat en aquests temps en què, a causa de la pandèmia, es busquen espais a l'aire lliure per a gaudir les famílies. Per açò, perquè siga compatible amb l'ús ciutadà, s'han d'evitar situacions de risc innecessàries i establir noves prohibicions de caça per a garantir la seguretat", afig l'edil.

Segons ha dit, "la muntanya Orgegia és un parc forestal catalogat com a pertanyent a la xarxa de senderes urbanes municipal, espai transitat assíduament per esportistes i passejants, no només pels camins principals sinó també a través de les nombroses senderes existents del parc, tant a les llomes com als barrancs".

Per l'exposat, Compromís portarà al ple un pacte municipal per a prohibir les activitats perilloses com la caça i, en conseqüència, "s'adopten les mesures preventives com la deguda senyalització de prohibició de la caça en tot el parc, vigilància a través de la policia i la consegüent repressió dels infractors".