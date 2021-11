Cvirus.- La Fiscalia de València segueix el control en residències: supervisa l'administració de la tercera dosi

Així ho ha posat de manifest en declaracions a Europa Press la coordinadora de la secció Civil de València, Ana Lanuza, qui ha indicat que el ministeri públic seguirà amb la supervisió en centres de majors mentre el coronavirus no estiga completament controlat.

Lanuza ha indicat que les vacunes contra el coronavirus van donar una treva a les residències de majors de la Comunitat que en plena onada sumaven més víctimes per aquesta crisi sanitària.

Ara, transcorreguts uns mesos, davant la possible pèrdua d'eficàcia i les noves variants del virus, s'ha acordat administrar una dosi de reforç als residents per a previndre contagis i defuncions.

Des de la Fiscalia de València estan supervisant aquesta administració amb l'objectiu d'estudiar els casos en els quals els residents o els seus familiars s'oposen a la tercera dosi, amb l'objectiu de determinar si hi ha algun risc o si, per contra, no n'hi ha i s'ha d'iniciar un procediment per a obligar a administrar-se la vacuna.

En els centres de majors s'estan registrant alguns contagis per Covid-19 i també defuncions, amb el que des de la Fiscalia demanen "precaució" i ser "cauts".

Quan es detecten molts contagis o morts en algun centre, des del ministeri públic s'obrin diligències per a estudiar el que està ocorrent.

Abans d'estiu es van arxivar totes les diligències d'investigació civil obertes en la Fiscalia, que va arribar a tindre més d'una vintena de procediments en tràmit.