Jaume Silvestre furga en la memòria a partir d'un poema perdut de Miguel Hernández en 'Presons de paper'

Silvestre explica, en una entrevista concedida a Europa Press, que el relat naix d'una anècdota familiar. "Fa uns quinze anys la meua àvia em va explicar que el seu pare, el meu besavi, havia coincidit en la presó Reformatori d'Alacant amb Miguel Hernández i aquest li havia escrit un poema".

"En aquell moment jo devia tindre uns 22 anys i vaig al·lucinar, malgrat que potser no li vaig donar tota la importància que es mereixia aquella revelació. A partir d'aleshores van dedicar molt temps a buscar el poema, però va ser impossible trobar-lo després de tants anys. La meua iaia i el meu oncle recordaven perfectament una fulla on hi havia un poema manuscrit d'Hernández dedicat als fills del meu besavi", rememora.

"La ràbia per no haver trobat el poema -agrega- em va espentar a continuar investigant en diferents arxius, així com a furgar en la memòria de la meua iaia perquè m'explicara detalls de la guerra i de la postguerra. És curiós perquè ella ara té 95 anys però quan l'entrevistava m'explicava anècdotes molt vívides i amb molt de detall de quan tenia 10 o 12".

L'escriptor trena ficció i realitat en unes pàgines per les quals passegen altres personatges que van participar en la Guerra Civil des de diversos àmbits, com els fotògrafs Gerda Taro i Robert Capa, o els artistes del Reformatori d'Alacant, com Gastón Castelló.

"Certament, hi ha moltes accions que són històriques, que tenen un rerefons real i que he ficcionat, mentre que uns altres són pura invenció. Aquesta part es produeix quan entren en contacte amb personatges de ficció o unes altres que no han transcendit quant a popularitat, com el meu besavi. Ha sigut un desafiament buscar l'equilibri entre ficció i realitat, però he intentat tractar amb respecte tots els fets i circumstàncies dels personatges", reconeix.

L'autor de la Vila Joiosa posa l'accent en la "fragilitat" de la memòria i subratlla que "les generacions que van viure la postguerra ho van passar molt mal, s'entén que hi haja moltes famílies que no hagen volgut parlar de la guerra". Però, en democràcia, apunta, "en lloc del silenci i l'oblit, les noves generacions han de tindre coneixement del que va passar, de manera històrica, sense equidistàncies".

Al seu juí, és "sa i necessari que hi haja una llei de memòria històrica o que s'enterren dignament els milers de persones que encara queden en fosses".

"TERGIVERSAR EL PASSAT"

"Per açò, si s'opta pel silenci és normal que els nostàlgics del franquisme vullguen apropiar-se del passat, de tergiversar el passat i d'apropiar-se del discurs. En el cas de Miguel Hernández, una persona amb qui hi havia molt consens des de la dreta quant a la seua obra i trajectòria, és demencial que ara se li vullga continuar represaliando i perseguint, quan ja ho van fer a principis dels quaranta fins a deixar-li morir de tuberculosi en una trista presó".

L'autor lamenta així mateix que cada vegada hi ha menys coneixement de la guerra i postguerra. "Fins a fa molt poc s'ha optat pel silenci, per a tractar-ho com un tabú des de l'àmbit familiar. A mesura que passen els anys i se'n van els que van viure la guerra açò s'agreuja, es perd la memòria si no deixem constància".

Sobre la seua primera incursió en el gènere, Jaume Silvestre recalca que "ha sigut un viatge apassionant arribar a publicar la novel·la, tant quant a la investigació i redacció com per l'acompanyament editorial". "Ara, espere que tinga bon acolliment. La veritat és que ja estic pensant en la pròxima", conclou.