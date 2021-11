El Botànic, prop de l'acord per a ampliar el pressupost d'À Punt i que la Generalitat assumisca l'IVA

El termini per a presentar les esmenes a la llei de Pressupostos acaba aquest dimarts a les 14.30 hores, i les tres formacions que sustenten al Govern valencià -PSPV, Compromís i Unides Podem- estan encara negociant sobre aquest tema. "Hi ha camí per a l'acord", ha assegurat el síndic de Compromís, Fran Ferri. "Pensem que ho hi haurà", afegia la portaveu adjunta d'Unides Podem, Estefanía Blanes.

Les dos formacions han presentat una esmena per a ampliar els diners destinats a l'ens, mentre que el PSPV no ho ha fet. "La pilota està en la seua teulada", ha postil·lat Ferri. Però, segons la portaveu adjunta dels socialistes, Carmen Martínez, açò "no vol dir que no defensen" la radiotelevisió i sí s'ha mostrat d'acord a "millorar les prestacions" d'À Punt.

Segons ha avançat Martínez, la xifra que hauria generat l'acord serien 12 milions d'euros que es destinarien a la indústria audiovisual. Malgrat açò, encara queda per decidir de quina manera s'articula aquest pressupost, encara que la portaveu s'ha mostrat "optimista".

Just 12 milions era la xifra que havia proposat Compromís per a ampliar el pressupost d'À Punt en la seua esmena, una quantitat que "ix de parlar amb la televisió" i amb l'objectiu de "complir amb el que l'ens tenia pressupostat per a l'any que ve".

Unides Podem va elevar aquesta xifra a 17 milions, que segons Blanes, "és la quantitat mínima que garantiria que la Generalitat destina el 0,3% del seu pressupost a l'ens" i que suposaria que es compleix la pròpia llei de creació de la CVMC. Aquesta normativa situa l'aportació anual de la Generalitat entre el 0,3 i el 0,6% del pressupost. "Per davall d'aquest 0,3 estaríem incomplint la llei", ha advertit Blanes.