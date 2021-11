López Miras: "tenemos un PSOE cuyos líderes están al servicio de Pedro Sánchez antes que de los murcianos"

López Miras ha contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por la renuncia al acta de diputado por parte del ex secretario general del PSRM y hasta ahora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Diego Conesa.

En este sentido, López Miras ha señalado que no va a entrar en las decisiones personales o políticas de otros partidos. "A mí, lo que me interesa es que haya un PSOE capaz de llegar a acuerdos con el PP y con el Gobierno de la Región, capaz de exigir a Pedro Sánchez que no maltrate más a la Región y que no trate a los murcianos como españoles de segunda", según López Miras.

"Y, de momento, no tenemos ese PSOE, sino un PSOE cuyos líderes están al servicio de Pedro Sánchez antes que al servicio de los murcianos", ha concluido.