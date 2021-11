Kiko Rivera, abierto a reconciliarse con su madre y su hermana por Navidad: "Puede pasar cualquier cosa"

Kiko Rivera está más en boga que nunca, y es que sus diferentes exclusivas y declaraciones no han dejado indiferente a nadie. El distanciamiento con su hermana y su prima, el acercamiento a su madre, las palabras sobre sus hermanos o su última confesión sobre su hija Carlota han llamado mucho la atención.

El DJ confesó en el programa de Bertín Osborne que sintió rechazo por su hija pequeña, Carlota, que ahora tiene 3 años: "Cuando mi mujer se queda embarazada, por el momento que yo estaba viviendo que era muy malo por el tema de las drogas, rechazo a ese ser que hay ahí. No quería saber nada, hasta el punto de que, cuando nació, sentía rechazo por esa niña".

Aun así, el artista ha confesado a la prensa que eso ya es cosa del pasado y, afortunadamente, los niños devuelven siempre todo con el cariño que les caracteriza.

También se ha pronunciado sobre sus hermanos, de los cuales dijo que su favorito era Cayetano. "De los tres, y que me perdonen Francisco e Isa, es Cayetano al que más quiero", confesó Kiko. Y es que, según ha declarado a los reporteros, "todo el mundo tiene" un favorito.

Sin embargo, y aunque su relación con la familia Pantoja parece estar más fría que nunca, el DJ no descarga un acercamiento con su hermana y con su madre: "En estas fechas pueden pasar cualquier cosa". Por lo tanto, la Navidad podría propiciar ese reencuentro con Isa e Isabel Pantoja, pero quizá no con su prima, pues no ha querido nombrar a Anabel.