Cvirus.- Puig adverteix els no vacunats: "La inconsciencia té uns límits"

"En açò hem de ser clars: la inconsciencia té uns límits", ha advertit en el seu discurs en un col·loqui organitzat pel fòrum d'opinió Barcelona Tribuna, després que el TSJCV haja aprovat l'obligació de presentar el passaport COVID per a accedir a espais d'hosteleria i oci. La mesura entrarà en vigor aquesta setmana quan la Conselleria de Sanitat publique la resolució.

Puig ha defès així la decisió que van adoptar la setmana passada de limitar l'accés a la població no vacunada a la Comunitat. En concret, serà obligatori presentar el certificat per a accedir a establiments d'hosteleria, restauració i oci amb aforament superior a 50 persones, festivals de música i esdeveniments i celebracions amb més de 500 assistents, així com per a realitzar visites en hospitals i residències, entre altres activitats.

"Sabem que els no vacunats propaguen més la malaltia. Sabem que tenen 20 vegades més risc d'acabar hospitalitzats", ha emfatitzat, per a recalcar que "no és una opció" que aquesta gent acabe contagiant ni saturant els hospitals perquè "la llibertat exigeix respectar la salut dels altres".

Puig ha destacat l'alt grau de vacunació a Espanya, vint punts per damunt del 50% de població immunitzada dels Estats Units quan aquest país "va disposar de la vacuna abans que ningú". També ha ressaltat que Espanya la va obtindre al mateix temps que tot Europa i hui supera en 15 punts a Alemanya.

En clau valenciana, ha reiterat que la ciutadania sent "orgull" pel comportament responsable en la superació de la pandèmia: "La resposta davant l'adversitat ens ha unit i ha despertat en nosaltres el millor patriotisme, el cívic". També ha recordat que la ciència i la tecnologia "tenen un límit sense l'ètica i els valores".