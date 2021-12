La epidemióloga alemana Andrea Ammon dirige desde 2017 el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), encargado de recolectar datos de los países de la UE para vigilar y alertarles de posibles amenazas por enfermedades infecciosas. Dependiente de la Comisión Europea, la pandemia le ha sacado del anonimato, como a la Agencia Europea del Medicamento (EMA), y suyos son los mapas sobre la situación de la Covid en cada país, que en las últimas semanas han ido mostrando cómo la sexta ola avanzaba desde los países más al este hasta poner en naranja oscuro también a España y Portugal. Los efectos de la variante ómicron todavía son inciertos, pero reclama segur vacunando "para ganar tiempo hasta que sepamos más de ella".

Esta experta en vigilancia epidemiológica fue responsable del prestigioso Instituto Robert Koch de Alemania, un órgano asesor que conocido por su independencia del Gobierno alemán y uno de los ejemplos al que los epidemiólogos españoles miran en plena preparación de la futura Agencia Estatal de Salud Pública.

En esta entrevista realizada mediante un cuestionario, Ammon prefiere no pronunciarse sobre el uso de Pasaporte Covid parar acceder a lugares públicos, porque, dice, depende de lo que decida cada país.

¿Cómo de preocupada está por la variante ómicron? ¿Tiene alguna pista más de si es más contagiosa o más virulenta que la delta?

Todavía hay una incertidumbre considerable sobre la transmisibilidad, la efectividad de la vacuna y el riesgo de reinfección. De momento, y basándonos en nuestra experiencia con variantes anteriores, tenemos que ser proactivos y tomar medidas como precaución para ganar tiempo hasta que sepamos más. En primer lugar, es imperativo que cerremos la brecha de la inmunización. En segundo lugar, las dosis de refuerzo, que deberían considerarse para todos los adultos, con prioridad en los mayores de 40, y, finalmente, es más importante que nunca reforzar las medidas no farmacológicas.

La situación en Europa es cada vez peor, con países con récords diarios de contagios y sistemas sanitarios a punto de colapsar. ¿Es imparable la sexta ola?

Publicamos una evaluación rápida en septiembre, donde se describía las posibilidades de que esto sucediera. La razón de este resurgimiento es que la variante delta ha estado circulando y es mucho más contagiosa que todas las otras, añadido a que la cobertura de vacunación sigue sin ser tal alta como debería. Simultáneamente, muchos países relajaron sus medidas. Y al mismo tiempo no tenemos la misma situación en todos los Estados miembros. Muchos países ven ahora el impacto de la variante delta: muchos casos nuevos, incremento de las hospitalizaciones y de la mortalidad, con esa presión extrema en los sistemas sanitarios.

Alemania, Bélgica y Holanda parecen marcar la frontera entre países con mejor y peor situación. ¿Teme que esta mala situación sigue avanzando más hacia el oeste?

Es muy difícil comparar las estrategias que han desplegado los países porque cada uno afronta sus propias particularidades. Incluso dentro de países con tasas de vacunación alta hay poblaciones y grupos de edad en los que la cobertura sigue siendo más baja de lo deseado y, por tanto, hay que aplicar distintas estrategias para alcanzar esos subgrupos. Lo dije antes y lo vuelvo a decir: los países tienen que priorizar la vacunación, lo que significa que tienen que movilizar recursos para campañas de comunicación e involucrar a personal sanitario, los científicos y la gente. También recomendamos que se dé una dosis de refuerzo a los adultos, con una prioridad de 40 años en adelante. Al mismo tiempo, las medidas no farmacológicas tienen que ponerse en pie.

¿Cómo describiría la situación actual en España?

La pauta completa en España está acercándose a 80% de la población total, por encima de la media de la UE. En todo caso, tiene que continuar vacunando para alcanzar el mayor nivel posible de cobertura.

¿Qué tipo de medidas deberían tomarse en España para contener la sexta ola?

En nuestra evaluación de riesgo que publicamos el 24 de noviembre recomendamos un paquete con tres elementos: cerrar la brecha de vacunación y vacunar a quienes no lo están o no tienen pauta completa; administrar dosis de refuerzo a los adultos con prioridad a los de 40 o más años a partir de los 6 meses de recibir la segunda dosis; y mantener o reintroducir medidas no farmacológicas. Por ejemplo, la mascarilla, la higiene de manos o limitar el número de personas que pueden reunirse en espacios cerrados

“Junto a la vacunación y la mascarilla o la distancia, hay que limitar el número de personas que pueden reunirse en espacios cerrados”

Hay consenso relativo a que la vacunación es el principal elemento para contener la pandemia. ¿Está de acuerdo?

Estoy totalmente de acuerdo en que la vacunación es clave para terminar con la pandemia. Hay que vacunar a los que no lo están o a los que no tienen pauta completa y administrar dosis de refuerzo a los adultos. Hasta que no se alcance una alta cobertura de vacunación, las medidas no farmacológicas deben acompañar a las campañas de vacunación.

¿Cree que es posible combatir la pandemia en Europa sin que esté vacunado el resto del mundo? ¿Qué deberían hacer los países europeos en este aspecto?

Tenemos un esfuerzo concertado en el que todos los países del mundo puedan acelerar sus programas de vacunación. No solo en Europa, sino en todo el mundo. La UE ha sido un ejemplo de asistencia humanitaria, liderando el camino tanto en donación de vacunas a través de COVAX o de forma individual por parte de algunos Estados miembros

Además de la vacuna, ¿qué otras medidas son más adecuadas? ¿Está de acuerdo con extender el 'pasaporte Covid' a usos distintos que para viajar? (Por ejemplo, para acceder a determinados locales o espacios públicos)

La lucha contra el virus debería estar encabezada por las vacunas y complementada con intervenciones no farmacológicas a la medida de las diferentes situaciones epidemiológicas de los países. El certificado Covid era una de esas medidas complementarias para facilitar los viajes por la UE. Si debería usarse o no a nivel nacional, depende de lo que decida cada país.

“El Certificado Covid era una medida complementaria para facilitar los viajes por la UE. Depende de cada país si debería usarse a nivel nacional”

Después de más de un año y medio, ¿existe un patrón sobre cómo se comporta la Covid en las diferentes partes de Europa, o dependiendo de la estación del año o de las distintas maneras de relacionarse?

Investigadores por todo el mundo estudian esto desde hace tiempo. Los factores medioambientales, sociales y biológicos, como la densidad de población o las políticas de distanciamiento físico tienen su papel. Sin embargo, necesitamos más datos para llegar a una conclusión firme.

¿Cuáles fueron los mayores déficits de los sistemas europeos de vigilancia al principio de la pandemia? ¿Los países los han mejorado en todo este tiempo, particularmente en España?

Sigue siendo crucial que los sistemas de vigilancia de la Covid por toda Europa puedan monitorear de forma efectiva e informar de forma adecuada sobre casos, hospitalizaciones y muertes, para guiar las decisiones de salud pública y entender su impacto. También debería hacerse una vigilancia sobre la efectividad de la vacuna para informar a las estrategias de vacunación. Los sistemas de vigilancia han mejorado con el tiempo, Pero aún una de las lecciones de esta pandemia es que deberían buscar más soluciones digitales en el futuro