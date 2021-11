El Botànic, cerca del acuerdo para ampliar el presupuesto de À Punt y que la Generalitat asuma el IVA

El plazo para presentar las enmiendas a la ley de Presupuestos termina este martes a las 14.30 horas, y las tres formaciones que sustentan al Gobierno valenciano -PSPV, Compromís y Unides Podem- están todavía negociando al respecto. "Hay camino para el acuerdo", ha asegurado el síndic de Compromís, Fran Ferri. "Pensamos que lo habrá", añadía la portavoz adjunta de Unides Podem, Estefanía Blanes.

Ambas formaciones han presentado una enmienda para ampliar el dinero destinado al ente, mientras que el PSPV no lo ha hecho. "La pelota está en su tejado", ha apostillado Ferri. Pero, según la portavoz adjunta de los socialistas, Carmen Martínez, esto "no quiere decir que no apoyen" la radiotelevisión y sí se ha mostrado de acuerdo en "mejorar las prestaciones" de À Punt.

Según ha adelantado Martínez, la cifra que habría generado el acuerdo serían 12 millones de euros que se destinarían a la industria audiovisual. Pese a ello, todavía queda por decidir de qué manera se articula este presupuesto, aunque la portavoz se ha mostrado "optimista".

Justo 12 millones era la cifra que había propuesto Compromís para ampliar el presupuesto de À Punt en su enmienda, una cantidad que "sale de hablar con la televisión" y con el objetivo de "cumplir con lo que el ente tenía presupuestado para el año que viene".

Unides Podem elevó esta cifra a 17 millones, que según Blanes, "es la cantidad mínima que garantizaría que la Generalitat destina el 0,3% de su presupuesto al ente" y que supondría que se cumple la propia ley de creación de la CVMC. Esta normativa sitúa la aportación anual de la Generalitat entre el 0,3 y el 0,6% del presupuesto. "Por debajo de este 0,3 estaríamos incumpliendo la ley", ha advertido Blanes.