Desvelada la razón de los encuentros entre Angelina Jolie y The Weeknd

No había confirmación, pero estaban todos los medios norteamericanos de papel couché pendientes por si había un beso, un gesto o una fuente que acabase con la duda: ¿Estaban comenzando una relación o se trataba de una colaboración? Ahora, por fin, parece que se ha revelado qué ha ocurrido en las últimas semanas entre Angelina Jolie y The Weeknd.

Según ha publicado The Hollywood Reporter todo se trataría de... trabajo. Exacto: no hay nada de amor por ninguna de las dos partes. Solo que el músico está trabajando en su próxima serie para HBO, The Idol, en la que ejerce tanto de productor como creador y guionista y como actor protagonista junto a Lily-Rose Depp.

¿Y quién tiene experiencia en Hollywood en esos tres terrenos? Pues sí, Angelina Jolie, que además también ja ejercido de directora de varias cintas, por lo que las reuniones entre la actriz estadounidense, de 46 años, y el cantante canadiense, que este año ha soplado 31 velas, versaban sobre su introducción en el mundo de la actuación, compaginando esta con otras funciones en el set, y necesitaba una buena maestra.

A pesar de que estos encuentros se habían dado en exclusivos restaurantes (como el afamado Giorgio Baldi en Santa Mónica, en California, de donde recientemente salieron Kim Kardashian y Pete Davidson juntos, este último con chupetones en el cuello), parece que no tendremos nueva pareja en Los Ángeles, sino maestra y alumno aventajado, dado que el música ya ha hecho sus pinitos como actor, pues apareció en una de las películas más laureadas recientemente: Diamantes en bruto, con Adam Sandler.

Además, ha sido guionista de un capítulo de Padre Made in USA y recientemente se le ha podido en el primer avance del nuevo disco de Rosalía, La Fama.