Jaume Silvestre escarba en la memoria a partir de un poema perdido de Miguel Hernández en 'Presons de paper'

Silvestre explica, en una entrevista concedida a Europa Press, que el relato parte de una anécdota familiar. "Hace unos quince años mi abuela me contó que su padre, mi bisabuelo, había coincidido en la prisión Reformatorio de Alicante con Miguel Hernández y este le había escrito un poema".

"En aquel momento yo debía de tener unos 22 años y aluciné, a pesar de que quizás no le di toda la importancia que se merecía aquella revelación. A partir de entonces dedicaron mucho tiempo a buscar el poema, pero fue imposible encontrarlo después de tantos años. Mi yaya y mi tío recordaban perfectamente una hoja donde había un poema manuscrito de Hernández dedicado a los hijos de mi bisabuelo", rememora.

"La rabia por no haber encontrado el poema -agrega- me empujó a continuar investigando en diferentes archivos, así como a escarbar en la memoria de mi yaya para que me contara detalles de la guerra y de la posguerra. Es curioso porque ella ahora tiene 95 años pero cuando la entrevistaba me contaba anécdotas muy vívidas y con mucho de detalle de cuando tenía 10 o 12".

El escritor trenza ficción y realidad en unas páginas por las que pasean otros personajes que participaron en la Guerra Civil desde diversos ámbitos, como los fotógrafos Gerda Taro y Robert Capa, o los artistas del Reformatorio de Alicante, como Gastón Castelló.

"Ciertamente, hay muchas acciones que son históricas, que tienen un trasfondo real y que he ficcionado, mientras que otros son pura invención. Esta parte se produce cuando entran en contacto con personajes de ficción u otras que no han transcendido en cuanto a popularidad, como mi bisabuelo. Ha sido un desafío buscar el equilibrio entre ficción y realidad, pero he intentado tratar con respeto todos los hechos y circunstancias de los personajes", reconoce.

El autor de la Vila Joiosa pone el acento en la "fragilidad" de la memoria y subraya que "las generaciones que vivieron la posguerra lo pasaron muy mal, se entiende que haya muchas familias que no hayan querido hablar de la guerra". Pero, en democracia, apunta, "en lugar del silencio y el olvido, las nuevas generaciones tienen que tener conocimiento del que pasó, de manera histórica, sin equidistancias".

A su juicio, es "sano y necesario que haya una ley de memoria histórica o que se entierran dignamente los miles de personas que todavía quedan en fosas".

"TERGIVERSAR EL PASADO"

"Por eso, si se opta por el silencio es normal que los nostálgicos del franquismo quieran apropiarse del pasado, de tergiversar el pasado y de apropiarse del discurso. En el caso de Miguel Hernández, una persona con quien había mucho consenso desde la derecha en cuanto a su obra y trayectoria, es demencial que ahora se le quiera continuar represaliando y persiguiendo, cuando ya lo hicieron a principios de los cuarenta hasta dejarlo morir de tuberculosis en una triste prisión".

El autor lamenta asimismo que cada vez hay menos conocimiento de la guerra y postguerra. "Hasta hace bien poco se ha optado por el silencio, para tratarlo como un tabú desde el ámbito familiar. A medida que pasan los años y se van los que vivieron la guerra esto se va agravando, se va perdiendo la memoria si no dejamos constancia".

Sobre su primera incursión en el género, Jaume Silvestre recalca que "ha sido un viaje apasionante llegar a publicar la novela, tanto en cuanto a la investigación y redacción como por el acompañamiento editorial". "Ahora, espero que tenga buena acogida. Lo cierto es que ya estoy pensando en la próxima", concluye.