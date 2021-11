El Botànic espera que el "esqueleto" del modelo de financiación llegue pronto y la oposición teme "tomadura de pelo"

Así lo han manifestado los diferentes grupos de Les Corts en declaraciones previas a la Junta de Síndics de este martes. La portavoz adjunta del PSPV, Carmen Martínez, ha remarcado que es "la primera vez desde 2014" que un gobierno afronta "de manera decidida la misión" de renovar el modelo aunque preguntada sobre cuándo llegará, ha afirmado: "Eso lo tendrá que decir la ministra Montero. Creo que estará muy próximo, ese compromiso se va a cumplir", ha agregado.

Mientras, ha asegurado que la intención del president de la Generalitat, Ximo Puig, es "llegar a la mesa con cuantos más aliados mejor" sabiendo que habrá "posiciones encontradas". Además, ha indicado que en el modelo "va a contar mucho la población ajustada", y ha criticado al PP por no estar "nada legitimado para hablar de financiación. "Se acaban de apuntar corriendo para hacer populismo, partidismo y electoralismo", ha agregado.

Mientras, desde Compromís, Fran Ferri ha esperado que "estos días" esté encima de la mesa esta propuesta y que cuente con la población ajustada. "La deuda la tiene el gobierno con los valencianos. Quien tiene que cumplir es el ministerio de Hacienda presentando la propuesta en estos días", ha agregado.

Por parte de Unides Podem, Pilar Lima ha asegurado que el acuerdo que firmaron con el PSOE es que hubiera un borrador "antes de que acabara 2021" y ha valorado que "hay movimientos importantes a este respecto" "Parece que por primera vez estamos abordando esto y que este compromiso se va a cumplir", ha considerado. Por ello, ha confiado en que llegue antes del 31 de diciembre.

Y es que, en abril, el Congreso aprobó una iniciativa pactada entre Compromís y los socios gubernamentales -PSOE y Unidas Podemos- para instar al Ministerio de Hacienda a presentar antes de final de 2021 su propuesta de un nuevo sistema de financiación autonómica. No obstante, en varias ocasiones -la última, el 3 de noviembre-, Montero ha defendido en el Congreso su compromiso de exponer antes de que finalice el mes de noviembre su propuesta de reforma.

REUNIÓN CON LA MINISTRA

Desde la oposición no se esperan novedades al respecto durante el día de hoy. "Tenemos el convencimiento de que no habrá", ha manifestado la síndica del PP, María José Catalá, quien ha aseverado que así se van a incumplir dos mandatos de Les Corts.

En este sentido, ha indicado que en caso de que no haya propuesta, este miércoles solicitará una reunión con la ministra, a la que le gustaría que se sumaran el resto de grupos para "saber si hay intención de presentar el modelo o son solo palabras, palabras y más palabras". Martínez (PSPV) ha esperado que Catalá pida esta reunión para "desmentir" que el PP apoyará el modelo "lesivo" de 2002 que, según ha defendido, apoya Pablo Casado.

Además, ha lamentado que "los socialistas y la izquierda no cumplen", y ha espetado a Compromís que, en caso de no cumplirse, "no tiene sentido que mantenga su apoyo parlamentario a Pedro Sánchez". En la rueda de prensa posterior, Fran Ferri ha respondido a Catalá que "retirar el apoyo parlamentario" es algo muy "abstracto" y ha negado que Compromís vaya a votar "no" sistemáticamente a las propuestas del Gobierno.

No obstante, Ferri ha considerado que está "muy bien que el PP reconozca a Compromís ese papel en el Congreso", pero que "estaría bien que los diputados del PP hicieran esa tarea también en Madrid".

"TOMADURA DE PELO"

Por su parte, la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha señalado que quedan "horas para que se termine este plazo", que "no es el primero y nos tememos que no será el útlimo".

En este sentido, Merino ha incidido en que "no deja de ser una falta de respeto y desconsideración hacia los valencianos, que considera que están "un poco hartos de esta tomadura de pelo y una falta de respeto a los valencianos".

Mientras, la portavoz adjunta de Vox, Llanos Massó, ha señalado que esta falta de borrador "viene a confirmar que es prácticamente imposible un acuerdo de financiación autonómica". "Somos conscientes que hay una infrafinanciación en la Comunitat Valenciana, pero la solución no va a venir por pactos y acuerdos", ha agregado.

Para Massó, "los que menos reciben querrán recibir más", lo que "se traduce en más impuestos y más gasto que tendrán que pagar los ciudadanos".