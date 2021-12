Formó parte del considerado mejor Barça de la historia al conseguir el histórico 'sextete' (Champions, Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y de Europa y Mundial de Clubes en el mismo año). No solo eso, a lo largo de su carrera como portero de fútbol, José Manuel Pinto, que también militó en clubes como el Betis y el Celta, conquistó el trofeo Zamora al meta menos goleado de la Liga. Una carrera que, para desconocimiento de muchos, sostuvo en paralelo con su otro sueño: la música.

"Son dos pasiones que siempre fueron muy parejas y que se han retroalimentado la una a la otra. La música fue la válvula de escape que me ayudó a aguantar los momentos de presión que tiene que soportar un profesional cuando está en la élite", cuenta el gaditano a 20minutos.

La historia de Pinto Wahin, como se le conoce en el mundo del artisteo, se empezó a escribir mientras estaba vestido de corto. Incluso antes. Por eso, no es de extrañar que, cuando echa la vista atrás, apenas recuerda cosas que no tengan que ver con sus dos pasiones. "No tengo ningún recuerdo que no esté vinculado al deporte ni a la música", reconoce. "La gente conoce más mi etapa deportiva, pero yo llevo haciendo música, como productor, desde los 14 años y, en el año 2000, creo mi propia compañía discográfica", desvela.

Y es que, a medida que triunfaba en las canchas, también lo hacía en el estudio de grabación, aunque no lo puso en conocimiento de nadie. No hasta que demostrara que "podía realizar" sus dos pasiones. "Hay mucha gente que me decía que no, pero yo no entendía por qué tenía que elegir, si me encantaban las dos".

Sin embargo, no fue fácil, y menos perteneciendo a un mundo, a priori y más en aquella época, tan alejado a la música. "No quería mezclarlo por el respeto a la afición, que no pensara que me estaba descentrando por dedicarle tiempo a la música. Era todo lo contrario, ella me daba fuerzas cada vez que quise tirar la toalla. Cuando me ponía a componer o a producir, me daba de nuevo vida".

Por eso tuvo que mantener su secreto en los primeros años. "Desde 2006, hubo discos que produje sin mi nombre. Pone Wahin, no José Manuel Pinto. Era como Superman, la gente sabía quién era Clark Kent, pero no cuando me quitaba la chaqueta y me metía en el estudio".

Así, llegó un momento en que necesitaba dedicarle "el cien por cien" del tiempo a la música, algo que hizo cuando colgó las botas en 2014. Eso sí, deja clara una cosa: "Yo dejé el fútbol, no me dejó él a mí". Y se explica: "Podía seguir jugando y tenía muchas novias, tanto en España como en Europa y Estados Unidos, pero realmente lo tenía claro. Así que, cuando no renové con el Barça, vi que era mi momento. Era el momento de darle más fuerza a la parte más artística". Cuando lo hizo, y se tiró definitivamente a los brazos de la música, ya nadie se sorprendió, solo los menos cercanos.

Pinto Wahin. JORGE PARÍS

Entre ellos, evidentemente, no está su gran amigo Leo Messi. "Algunos veían esa relación bien y otros la veían mal. Yo creo que esa relación con él, y con el resto de argentinos, es porque yo soy andaluz y su picaresca y humor son muy similar a la mía. Y ahí enganché con los sudamericanos del Celta y del Barça".

Ya fuera de los campos fueron llegando los éxitos. Entre ellos, el Grammy Latino a mejor álbum flamenco, Ámame como soy, de Niña Pastori, "como uno de los ingenieros" de grabación del disco. "Puse mi granito de arena y mi estudio", cuenta orgulloso.

Pinto reconoce que el mayor éxito, sea como deportista o como artista, "es el reconocimiento de las personas" y poder "vivirlo en primera persona junto a tus compañeros". "Al final un título o un premio no son nada, se quedan en casa cogiendo polvo", sostiene.

Aunque reconoce que se siente más cómodo produciendo, trabajando para artistas como Orishas, Ruth Lorenzo, CNCO o Kiko y Sara, en los últimos años ha decidido 'dar la cara' y lanzarse como intérprete, aunque eso haya conllevado perder cierta intimidad. Ahí saca su parte más gamberra, más urbana. "Antes estaba peor visto; ahora, prácticamente todos los artistas hacen fusiones. Yo trabajaba con estos sonidos hace veinte años, así que me ha venido muy bien esta nueva ola urbana, me ha abierto muchas puertas".

Fruto de ello nació su último hit, Santra Rita, junto al rey del trap gitano Original Elias, un tema que invita a la tan ansiada fiesta con una mezcla sonidos jamaicanos con reguetón. Esa es ahora su vida. Y del fútbol, ¿qué? "Si antes veía nada de fútbol, ahora veo el doble: nada de nada", confiesa. Con eso lo dice todo.