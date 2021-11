PP de Murcia: "Los socialistas consiguen acabar con el Árbol de Navidad de la Circular"

Y es que, a tres días del tradicional encendido del gran Árbol de la Navidad, la Plaza Circular "se encuentra vacía y sin ningún símbolo que recuerde que estamos en Navidad, como también pasa en la totalidad de las calles del municipio", tal y como ha destacado el PP.

"Este Puente no se va a encender el Gran Árbol de la Navidad en Murcia y no vamos a tener árbol por la incapacidad de los socialistas, y en este caso concreto, por su especial desgana", según el concejal José Guillén, quien ha lamentado que "esa desgana de la izquierda que demuestra su manía a la Navidad, no sé qué tienen en contra de la Navidad y no sé por qué han decidido arrinconarla".

"Es la primera vez que gobiernan y parece que su principal objetivo es acabar con las fiestas navideñas, los murcianos no lo vamos a permitir y tampoco lo vamos a perdonar" ha destacado.

El PP lamenta que el concejal Mario Gómez, responsable de Contratación, "alega que el concurso ha quedado desierto", pero la realidad, según los 'populares', es que "no ha sido capaz de sacar en tiempo y forma el contrato para el Árbol y como ahora se ven sin los instrumentos para poder instalarlo, busca excusas".

"Cuando la realidad es que el concurso público ha sido una chapuza que se ha hecho con desgana y con total desconocimiento de lo que implica un proyecto de estas características y por eso no ha llegado a buen puerto", según el PP.

Los concejales del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Murcia, José Guillén, Jesús Pacheco y Mercedes Bernabé, junto a los presidentes de las juntas vecinales de los distritos de la ciudad de Murcia, han denunciado públicamente el "perjuicio" que va a suponer para el municipio la desaparición del gran Árbol.

Y es que defienden que el Árbol de Murcia "se ha convertido en un icono dentro y fuera de la Región", de forma que es considerado "como uno de los atractivos nacionales en Navidad, tanto por su espectacularidad, originalidad y programación cultural".

Frente a ello, los 'populares' aseguran que ellos siempre han apostado por hacer de Murcia un "referente" en Navidad. "El Gran Árbol contaba con más de 300 eventos culturales, entre música, baile y talleres navideños, todos ellos totalmente gratuitos, en los que las familias y los más pequeños tenían una programación definida y organizada que contaba con gran aceptación", han subrayado.

"El Gran Árbol de la Navidad de Murcia siempre ha transmitido nuestras tradiciones y los valores típicos de estas fechas como la solidaridad, la ilusión, la unión, la esperanza y la fraternidad. No hacer nada por los murcianos no puede ser una opción por eso no queremos resignarnos a perderlo" ha incidido José Guillén.

EL PP DENUNCIA EL "PERJUICIO" QUE VA A SUPONER

El encendido de este elemento icónico de la Navidad murciana, según el PP, suponía un "estímulo" al comercio de proximidad y el sector de la hostelería.

"El dato de ocupación ha llegado a rozar el 100% otros años gracias a la programación y a la decoración navideña que se instalaba en el municipio. En otras ciudades españolas, como en Málaga, el turismo en Navidad genera un impacto económico de 200 millones" ha informado Bernabé.

"La coalición de izquierdas del Ayuntamiento pasará a la historia como los primeros en arruinar la Navidad en el municipio", según los 'populares', que creen que "no tienen ilusión por las tradiciones, por las raíces de Murcia y no tienen ningún compromiso con los murcianos".

"Desde que han llegado al Ayuntamiento solo se han preocupado de ocupar sillones y han abandonado por completo la gestión, y en este caso, la Navidad de Murcia, que tienen obsesión por arrinconarla y porque no se note en las calles" ha destacado Bernabé.

"LA IZQUIERDA ARRINCONA Y MARGINA LA NAVIDAD EN LA FICA"

El PP ha lamentado que la Navidad "siempre ha entrado en la casa de todos los murcianos y ahora, la izquierda solo pretende alejarla". Así, ha recordado que el equipo de Ballesta "siempre ha apostado por traer la ilusión a todos los murcianos y los socialistas están privando de esta ilusión a las personas mayores, personas que están enfermas, niños y familias que pueden tener problemas para desplazarse".

"Los socialistas han decidido trasladar el epicentro de las fiestas navideñas a las afueras de Murcia, en concreto a La Fica, sin contar con nadie y en contra de los feriantes del Malecón, comerciantes y hosteleros", ha aseverado.

"Después de la pandemia que ha soportado Murcia, la izquierda ni siquiera es capaz de cuidar la magia de la Navidad para los más pequeños y para todas las familias que han sufrido y están sufriendo. Los murcianos no queremos que arrinconen la Navidad en La Fica, queremos que llegue a todas las calles de Murcia" ha aseverado Pacheco.

El PP ha afirmado que siempre ha apoyado a los hosteleros y comerciantes, "especialmente en Navidad, cuando más prosperidad, empleo y oportunidades se generan en nuestro municipio y así debería de seguir siendo, especialmente en unos momentos tan duros como estos".

"Al parecer, este año tampoco habrá Cabalgata de Reyes Magos porque los socialistas no han tramitado el contrato de las carrozas ni el de las sillas", según el PP. "Los socialistas se escudan en el Covid para tapar su falta de previsión y de gestión. Solo inventan escusas para tapar su desgana hacia Murcia y hacia los murcianos" ha concluido Pacheco.