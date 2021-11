Los grupos de Santander analizan "medidas" para insistir en la comisión de investigación de basuras

A preguntas de la prensa, Ceruti ha indicando que los grupos seguirán insistiendo "en la cada vez más evidente necesidad" de celebrar una comisión de investigación sobre basuras pues cada día se conoce más información y "más temas oscuros que hay que aclarar".

Por otra parte, Ceruti ha denunciado que su socio de Gobierno, el PP, está "invadiendo competencias" recogidas en el pacto local, en este caso de Contratación, y ha expresado su "protesta absoluta" por lo que considera un "abuso" y una "violación" del citado acuerdo.

En este sentido, se ha referido al "incidente desagradable" que se produjo en el último Pleno, el pasado jueves, cuando Cs se "enteró", junto con los grupos de la oposición, de que, por procedimiento de emergencia, se había contratado a la empresa que ejecutaba el control del contrato de basuras y, con el mismo procedimiento de emergencia, se había modificado al responsable del contrato, que era la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez, y que ahora pasa a la empresa WSP APIA.

"Es un asunto del que no fuimos informado ninguno en ninguna comisión secreta de las que les gustan al PP y de las que no podemos informar. Pero sí podemos decir que no se habló para nada de este contrato, hasta el punto de que la mayoría de los que estábamos en el Pleno creíamos que se estaba dando cuenta de la contratación por emergencia del contrato principal", ha explicado.

El concejal ha recordado que cuando expresó su "sorpresa" en el Pleno al enterarse de esta cuestión, la alcaldesa, Gema Igual (PP), manifestó su "sorpresa por la sorpresa" del edil de Cs, pues dijo que "a ella le había llegado desde el servicio que gestionamos desde Ciudadanos", concretamente que dirige el propio Ceruti.

Pero "lo que no contó" Igual, según el edil, es que era ella quien había pedido a Contratación que elaborara el expediente "sin contar para nada con el concejal de Contratación, es decir, invadiendo las competencias que, en virtud de un pacto que algunos han olvidado que firmamos en su momento, se cedían a Cs".

Por ello, ha manifestado la "protesta absoluta" de los naranjas "por el abuso de la situación", porque "no solo han hecho, sin consultar con nosotros nada, algo que no deberían haber hecho porque no compartimos la emergencia en un contrato accesorio como éste", sino, "sobre todo, por la violación del acuerdo de gobierno que supone que haya acudido (Igual) a nuestros servicios a nuestras espaldas para pedir que gestionen algo en lo que no estamos de acuerdo y encima tenga la osadía de, en un Pleno decir, que se sorprende de que no lo sepamos cuando lo han ocultado", ha denunciado.

Respecto al funcionamiento del servicio de basuras, Ceruti ha destacado que, gracias a las medidas judiciales, la nueva adjudicataria, Cespa, ya tiene a disposición los medios materiales para prestar el servicio de los que disponía la anterior, Ascan-Geaser, a la que ha acusado de tratar de "boicotear" la prestación.

También se ha recibido información sobre la plantilla, con lo que "en breve se conocerá la situación real de lo que se había y no había y en qué estado está", ha afirmado.

El concejal señalado que los ciudadanos "tienen la sensación" de que el servicio "mejora día a día". "Estoy convencido de que en muy breve plazo vamos a percibir todos la enorme diferencia de calidad del servicio con respecto al de la anterior contratista", ha dicho.

"Confiamos en que el servicio va a ser mucho mejor. Sin haber modificado la plantilla, solo con la subrogación, inmediatamente, la primera sensación que nos trasladaron los vecinos es que había mucho más personal en el calle, lo que habla de la gestión del personal", ha considerado.

Ceruti se ha pronunciado así a preguntas de los medios en la rueda de prensa de acuerdos de la Junta de Gobierno local.