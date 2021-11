Lego aumenta sus beneficios un 140% y lo celebra dando tres días de vacaciones a sus 20.000 empleados

A Lego, el famoso fabricante danés de juguetes de construcción, le van bien las cosas. Muy bien. Sus beneficios en el primer semestre de 2021 han aumentado un 140%. Y lo ha celebrado... como sólo (seguramente) hace una empresa nórdica.

La dirección de Lego ha querido celebrar los excelentes resultados económicos del año en curso con su plantilla. A sus más de 20.000 empleados les ha dado tres días de vacaciones (tres días añadidos a los que ya tienen según su convenio).

Podría objetarse que la compañía regala días de vacaciones a los trabajadores mientras deja las pagas extraordinarias para los directivos. Pero no. Como cuenta The Guardian, además de esos tres días de descanso la juguetera ha otorgado a la plantilla un bono especial por esos ingresos extraordinarios. No se especifica cantidad o porcentaje, pero sí que se pagará en abril de 2022.

“La familia propietaria desea… agradecer a todos los empleados con tres días extra de descanso a finales de 2021”, ha escrito la empresa en un comunicado. Efectivamente, Lego, que fue fundada en 1932 por Ole Kirk Christiansen, un carpintero natural de Billund (Dinamarca), sigue estando controlada por su familia.

El comunicado menciona lo evidente: "Ha sido un año extraordinario para Lego Group y nuestros 'colegas' han trabajado increíblemente duro”. La compañía danesa registró en la primera mitad de 2021 un beneficio neto de más de 6.300 millones de coronas danesas (unos 850 millones de euros). Supone un aumento del 140% respecto al mismo período de 2020.

Figura a tamaño real construida con piezas Lego a la entrada de la tienda. Lego

Las causas de tan magníficos resultados parecen ser dos. De un lado la expansión de Lego en China. De otro, la pandemia. La gente ha pasado más tiempo en casa, obligada por los diferentes confinamientos, y ha sentido más ganas (y ha tenido más tiempo) de jugar.

"Jugar bien"

El nombre de la empresa, Lego, es una contracción de la expresión danesa leg godt (jugar bien). Si bien desde 1932 se dedicó a fabricar artículos de madera, desde 1949 está especializada en los juguetes de construcción fabricados con plástico. La empresa mantiene su sede social en Billund (Dinamarca) y está presente en más de 130 países.

El grupo abrió más de 60 nuevas tiendas en la primera mitad de 2021, de las que más de 40 de ellas están en China. De ese modo, Lego tiene ya 737 tiendas minoristas, 291 ubicadas en el gigante asiático.

Aunque su producto más conocido son los bloques de construcción, también cuenta con series propias (Bionicle, Ninjago); una línea de productos preescolares (Lego Duplo) y una línea de juguetes de robótica (Lego Mindstorms) entre otros activos. Además presta su marca a la cadena de parques temáticos Legoland.