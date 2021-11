Belén Esteban, muy dura con Fani Carbajo en 'La isla de las tentaciones': "Tu novio ha sido cornudo dos veces"

Este lunes se celebró una nueva entrega de El debate de las Tentaciones y allí coincidieron Belén Esteban y Fani Carbajo. La de Paracuellos, que se estrenaba como colaboradora del programa, fue muy dura con la exconcursante, con la que tuvo, además, un encontronazo.

Rosario y Álvaro, de momento grandes protagonistas de la cuarta edición de La isla de las tentaciones, fueron objeto de debate entre los colaboradores. Kiko Matamoros aseguró que la pareja estaba prácticamente rota antes de entrar en el programa.

No era la opinión de Suso, que, al contrario que su compañero, cree que, a pesar de las infidelidades de uno y otra, la relación aún puede tener un final feliz. Y en este punto puso el ejemplo de Fani y Christofer. "¿Por qué no?", se preguntó el joven. "Mira Christofer y Fani, se han perdonado muchas veces y ha triunfado el amor", dijo Suso.

Unas palabras que enfurecieron a Estefanía. "A mí no me compares. Tú también has tenido tus cositas con tu novia Amanda y acabas de volver con ella", contestó ella, para sorpresa -y cierta indignación- de los asistentes en el plató, que vieron esa respuesta como un golpe bajo de Fani a Suso.

"Lo tuyo lo hemos visto toda España"

La más contundente fue Belén Esteban. "A ver, Fani, lo tuyo lo hemos visto toda España, y de Suso y Amanda, a día de hoy, yo no he visto nada", le reprochó.

Tras un cruce de declaraciones, llegaba el remate por parte de la de San Blas, muy dura con la exsuperviviente. "Perdona, Fani. ¿Tú has visto alguna imagen de mi marido con alguna tía? Es que yo he visto a tu novio cornudo en dos tentaciones, no te confundas".

Unas palabras que arrancaron los aplausos del público del plató.