Ortega Smith se planta en su 'no' a negociar los Presupuestos de Madrid y Almeida le tacha de irresponsable

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid continúa en su negativa a sentarse con el PP a negociar los Presupuestos de 2022. Por una razón, y es que "incluye lo que va a condicionar la vida, la economía y la libertad de los madrileños: el Madrid de Carmeida", ha respondido Ortega Smith a Almeida, quien le ha pedido que explique a los madrileños por qué no quiere sentarse a negociar los Presupuestos como sí hizo los años anteriores.

Lo cierto es que de un Presupuesto de 5.481 millones de euros, solo cinco millones está destinado a la nueva ordenanza de movilidad. Es decir, no llega ni al 1%. Aun así se trata de una cifra dolorosa para el portavoz de Vox a quien todavía le dura el enfado por la "traición" del alcalde por aprobar una ordenanza contraria a lo pactado en su acuerdo de investidura. Nosotros le dimos el apoyo, no solo para desterrar de la silla a Carmena sino las políticas de la izquierda. "Pues que le vaya bonito porque con nosotros no cuente".

"El pacto de investidura con Vox dice permitir la circulación por los ejes estructurantes del distrito Centro. Madrid Central son 500 hectáreas, si usted solo quería la circulación por ejes estructurantes explique por qué quería una zona de bajas emisiones de 490 hectáreas por las que no podía circular ningún otro vehículo", ha contraatacado el alcalde.

Para el regidor popular, el hecho de que el portavoz ni siquiera quieran sentarse a negociar es una "irresponsabilidad" porque está poniendo en peligro proyectos como el puente de Pedro Bosch, las subvenciones a Cáritas o las bases para Policía y Samur.

Sin embargo, para Ortega Smith la irresponsabilidad pasaría por "traicionar a los votantes de Vox o a los del PP que usted (alcalde) está traicionando echándose a los brazos de las políticas de la izquierda", ha dicho en relación al acuerdo al que llegó el Gobierno municipal con los cuatro concejales de Recupera Madrid para sacar adelante la ordenanza de movilidad.

En este sentido, el portavoz de Vox ha buscado retratar a Almeida por los "acuerdos alcanzados" con carmenistas en plena negociación de Presupuestos. Este martes, Ortega Smith ha pedido a José Luis Martínez-Almeida que "explique a los madrileños qué acuerdos ha alcanzado con los exconcejales de Más Madrid que, hoy en día, forman parte del recurrido Grupo Mixto". Dejando entrever que Almeida ya tiene acordadas las Cuentas con su nuevo socio comodín.

- Ninguno. Señor Ortega, ¿nos puede explicar por qué vota más con el grupo mixto que el equipo de Gobierno, ¿por favor?, ha respondido Almeida.

- Pues como tengamos que creerle los madrileños igual que con su promesa de acabar con Madrid Central, ese ninguno debe ser una lista muy larga, ha replicado Ortega Simth.

Villacís también afea a Vox que no se siente a negociar las terrazas

La vicealcaldesa también ha criticado a los cuatro concejales de Vox que no quieran negociar el segundo proyecto más relevante que tendrá que aprobar el Gobierno municipal antes de fin de año: la modificación de la ordenanza de terrazas.

El concejal de Vox, Pedro Fernández, ha preguntado a la vicealcaldesa durante el Pleno "cómo va a compaginar el equipo de gobierno de forma urgente, seria y eficaz el derecho al descanso de los vecinos con el derecho a la iniciativa económica en relación con las terrazas de veladores".

La vicealcaldesa ha cargado contra Vox por no haberse presentado si quiera a las reuniones, "Son ustedes el único grupo político que no se presenta con un concejal a las mesas de terrazas que hemos presentado para negociar con todos la ordenanza de terrazas. Son ustedes la derecha valiente, ¿no? Pues para ser tan valientes no se mojan", les ha afeado Villacís recordando que esta ordenanza impactará en los vecinos y los 6.000 trabajadores que ven peligrar sus puestos.