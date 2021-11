Juan del Val denuncia la "violencia" que está recibiendo de los antivacunas: "Os mando inyecciones de besos"

En una de sus últimas visitas a El Hormiguero, Juan del Val no dudó en mostrarse tajante con sus opiniones sobre los antivacunas después de todos los muertos y todo lo que se ha sufrido mundialmente a causa de la pandemia del coronavirus, tildándolos en un principio de ser personas insolidarias y más tarde, como ese adjetivo es demasiado benevolente para muchos, de algo más.

"La gente se tiene que vacunar y quien no lo hace es un síntoma absoluto de estupidez. Y todo lo demás es decir las cosas de manera educada y yo creo que estoy siendo bastante preciso, son estúpidos", aseguró, tajante, el marido de Nuria Roca: "Dicen que se sienten perseguidos. Pues más os tendrían que perseguir porque estáis provocando un desastre económico en toda Europa, un montón de muertes y de desgracias y, de verdad, vacunaos".

No sin antes, eso sí, de centrarse en aquellas personas que no se han puesto ninguna dosis por convicción, no por prescripción o porque hayan pasado la enfermedad. "Yo puedo respetar mínimamente a esas personas que dicen que tienen miedo a vacunarse. Puede ser un sentimiento respetable, pero el que no se vacuna por llamar la atención... son estúpidos, no hay más", zanjó.

O eso creía él. Es cierto que el escritor, en poco tiempo, se ha ganado fama de polémico, pero lo que no esperaba era recibir una oleada de ataques por una opinión, en teoría, tan extendida. Sin embargo, en España, según el CIS, aún hay 4 millones de personas que no han recibido ninguna dosis, y desde dentro de ese casi 5% de la población empezaron bien pronto a no aceptar la beligerante opinión del escritor.

"Me pasan estos dos tuits sobre lo dicho ayer en El hormiguro. ¡No me digáis que no es maravilloso!", escribió al día siguiente Juan del Val en su Instagram, adjuntando una imagen con dos capturas de pantalla de Twitter donde, por sus palabras, había quien aseguraba que era alguien que votaba a VOX o bien de ideología comunista.

Sin embargo, los insultos no se han quedado ahí, y el guionista ha decidido volver a poner de manifiesto las malas formas que se utilizan en redes, donde todo el mundo tiene a mano un cuchillo. Aunque a su controvertido modo. "Yo fui vehemente contra los antivacunas en El hormiguero. Sí, dije que sus argumentos eran estúpidos. Y me reitero, faltaría más", ha asegurado.

"Asumo que se me critique por lo que digo y pienso, los que me conocéis sabéis que nunca me quejo por eso... Si bien creo que puede valer esta 'muestrecita' de la violencia de esta gente a través de sus mensajes. Hay muchos más y mucho más duros, pero os hacéis una idea", ha explicado Del Val, quien ha compartido algunos de los insultos que ha recibido, como "rata miserable", "subnormal", "Yo le callaba a hostias" o deseándole directamente la muerte.

"A veces la vida también consiste en elegir a qué colectivo quieres pertenecer. Os mando a todos inyecciones de besos", ha terminado su mensaje el colaborador, tirando de sarcasmo para contrarrestar a los difamadores y ofendidos por las palabras de un señor en televisión.